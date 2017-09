Kostenlose Drahtesel für Torgauer „Merkel-muss-weg“-Schreier

Das Leben könnte so schön sein – mit autofreien Innenstädten und kostenlosem Zugang zu nicht motorisierten Zweirädern - aber nein, aufgrund dieser Entbehrungen ist das Leben schlimm – und das alles Dank unserer Bundeskanzlerin. Es gibt also nix besseres, als „Mutti“ in der Öffentlichkeit auszubuhen – oder etwa doch?