Oschatz. Die anhaltende Trockenheit schadet nicht nur den Landwirten zwischen Ablaß und Zaußwitz, sondern offenbar auch dem Verstand einiger Oschatzer. Bei manchen Zeitgenossen scheint wirklich das letzte Hirnwasser vertrocknet zu sein. Anders ist dieser anhaltende Vandalismus rund um die Oschatzer Stadthalle ja wohl kaum zu erklären, oder?

Möglicherweise haben diejenigen, die die Tastatur des Fahrstuhls am Thomas-Müntzer-Haus zum wiederholten Male demoliert haben, aber auch eine spezielle fachmännische Ausbildung darin erhalten. Rund um den Collm lernen immerhin schon die Steppkes in den Kindergärten, wie man sich im Bus richtig zu verhalten hat und in der Grundschule Schönnewitz pauken sie sogar eine Woche lang das Zirkus-Einmaleins. Das ist aber beides allemal sinnvoller als die kreativ-katastrophale Kernkompetenz des Kaputt-Kloppens nach Schulschluss.

An welcher hiesigen Bildungseinrichtung bekommt man so etwas überhaupt beigebracht? Und welches Fach muss ein Lehramtsstudent noch abschließen, um Jugendlichen so etwas zu vermitteln? Die Abiturienten des Thomas-Mann-Gymnasiums zucken da nur mit den Schultern. Das sind Fragen, denen die SPD in der Diskussion um das neue Schulgesetz mal gründlich nachgehen sollte – dann kommen auch deutlich mehr Gäste!

Um den Vandalen eine Lektion zu erteilen, empfiehlt sich ein Ausflug nach Thalheim. Axel Heinzes Hereford-Rinder nehmen die destruktiv Veranlagten mal auf die Hörner – und es hat sich!



Von Christian Kunze