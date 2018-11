Oschatz

Einen wahren Auszeichnungs-Marathon hat der Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz am Wochenende veranstaltet: Auf seiner jährlichen Veranstaltung in der Rundhalle des O-Parks wurden über 160 Ehrungen verkündet. Unterstützt von den jeweiligen Bürgermeistern und Stadt- oder Gemeindewehrleitern überreichte Verbandsvorsitzender Frank Reichel Auszeichnungen für treue Dienste in den Feuerwehren sowie für besonders engagiertes Wirken.

Stehende Ovationen gab es dabei für Werner Lippmann aus Sornzig, denn ihm wurde die Verdienstmedaille des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen und die Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr überreicht. Abgesehen von seiner Arbeit in der Ortswehr, setzt sich Lippmann seit vielen Jahren für die Jugendarbeit im Kreisverband ein. Im Vorstand der Torgau-Oschatzer Feuerwehrleute ist auch Klaus-Günter Terpe aus Lampersdorf engagiert, der am Sonnabend in Oschatz mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet wurde. „Damit haben beide die jeweils höchste Auszeichnung erhalten“, betonte Frank Reichel. Das sei mehr als verdient und eine Anerkennung für deren Arbeit zugunsten der Gemeinschaft.

Ehrenamt ist nicht selbstverständlich

Der ehrenamtliche Einsatz der Feuerwehrmitglieder sei eine beachtliche Leistung und keine Selbstverständlichkeit, bedankte sich Reichel in seiner Festrede bei den Kameraden und vergaß auch nicht deren Partner und Familien, die den Helfern den Rücken frei halten. Damit Einsätze auch weiter abgesichert werden können, appellierte Reichel an die älteren Mitglieder, die in Oschatz für zehn, 24, 40, 50 oder gar 60 und 70 Jahre Dienst in den Wehren ausgezeichnet wurden: „Gebt diese Erfahrung den jungen Kameradinnen und Kameraden weiter, so dass auch sie begeistert zu unserer gemeinsamen Sache stehen.“

Über 2100 aktive Mitglieder

Derzeit gehören 16 Gemeinde- und 87 Ortsfeuerwehren zum Kreisverband, in denen 3261 Mitglieder registriert sind. Davon sind 2104 aktive Feuerwehrleute und 673 Kameradinnen in Frauenabteilungen. Außerdem gehören 36 Jugendwehren mit 543 Mitgliedern und sechs Minifeuerwehren mit 74 Kindern zum Verbandsgebiet.

Der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) betonte, dass bei der Fülle der Einsätze die Ehrenamtlichen an ihre Grenzen kommen. So werde die Feuerwehr zunehmend bei Türöffnungen oder als Tragehilfe für Krankentransporte gerufen. „Die Krankenkassen sparen hier Geld auf dem Rücken der Freiwilligen. Das hat eine Größenordnung angenommen, die nicht mehr tragbar ist“, sagte Kretschmar. Gemeinsam mit Frank Breitfeld, der vom Landratsamt Nordsachsen als Vertreter für Landrat Kai Emanuel gekommen war, hob er die Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen hervor. So werde die Arbeit der Wehren in diesem Jahr mit 3,5 Millionen Euro gefördert – vorgesehen waren zunächst lediglich 1,8 Millionen Euro. Außerdem zahle der Freistaat künftig eine jährliche Pauschale von 50 Euro je Mitglied für die Wehren.

Ehrungen Kreisfeuerwehrverband Alle Auszeichungen im Überblick Feuerwehr-Ehrenkreuz für zehn Jahre treue Dienste: Lorita Christoph (FFw Belgern), Tom Steidel (Bortewitz), Thomas Wenzel (Strelln), Susan Köditz (Strelln), Thomas Hohl (Drebligar) Feuerwehr-Ehrenkreuz für 25 Jahre treue Dienste: Viola Leuschner (Langenreichenbach), Evelin Süptitz (Langenreichenbach), Josef Willenborg (Mockrehna), Karl-Heinz Lüdecke (Drebligar), Detlef Weiße (Drebligar), Helga Hoffmann (Schweta), Giesela Kürschner (Schweta), Steffen Leip (Niedergoseln) Feuerwehr-Ehrenkreuz für 40 Jahre treue Dienste: Peter Heinrich (Dommitzsch), Christine Richter (Belgern), Klaus Schrader (Weidenhain), Reinhard Kastner (Torgau), Christine Kirschner (Torgau), Dieter Scheinert (Malkwitz), Jürgen Fuchs (Wildschütz), Heidrun Pöge (Langenreichenbach), Lorida Bürger (Langenreichenbach), Anita Werner (Langenreichenbach) Feuerwehr-Ehrenkreuz für 50 Jahre treue Dienste: Manfred Schmidt, Erhard Petzsch, Hermann Popp (alle Weidenhain), Reinhard Becker, Dieter Wilhelm (Zwethau), Ernst Wölflick, Rolf Klaus, Helmut Erler, Wilfried Brückner (Dommitzsch), Bern Walbe (Limbach), Lothar Schubert (Leuben), Siegmar Franke (Schmorkau), Walter Reiprich, Dieter Riemer (Oschatz), Manfred Heinze (Großböhla), Marianne Zenker, Hannelore Wüsten, Käte Engel, Ursula Diegmann, Elfriede Birnbaum, Inge Schivelbein (Dahlen), Eckhardt Jentzsch (Schildau), Werner Sela (Kobershain), Herbert Hädrich (Probsthain), Erika Voigt, Johanna Elschner, Gerald Schmidt (Taura), Jochen Herrmann, Anna Altmann, Brigitte Fedtka, Christa Lindner (Mahitzschen), Hans-Joachim Kutsche, Frank Luckner, Ullrich Wiesner, Helga Wiesner, Karl-Heinz Weber, Waltraud Pfütze, Inge Röhr (Wellerswalde), Lothar Lehmann, Jürgen Schneider (Zaußwitz), Hartmut Kießling (Laas), Charlotte Herrmann, Renate Schmidt (Torgau), Siegfried Nerche (Zeuckritz), Werner Simon (Treptitz), Andreas Hauff (Langenreichenbach), Christian Kummich (Hof), Manfred König (Mockritz), Günter Greff, Hannelore Lieder, Manfred Judewig, Regina Wons (Elsnig), Helmut Lindner (Döbern) Feuerwehr-Ehrenkreuz für 60 Jahre treue Dienste: Johannes Schmidt (Wermsdorf), Heinz Träger (Hohenwussen), Günter Parthen (Neiden), Konrad Gruner (Dahlen), Werner Barth (Börln), Rudolf Gatter (Oschatz), Günther Müller (Dommitzsch), Ulrich Riedel (Zwethau), Herbert Sachse (Beckwitz), Günter Burkhard, Herbert Richter, Klaus Mayer (Torgau), Dieter Lindner (Mahitzschen), Siegfried Kunath, Wilfried Meissner (Großwig), Helmut Schmidchen (Süptitz), Klaus Buhle, Günter Taggeselle (Falkenberg), Herbert Bauer, Kurt Krauspe (Laas), Lothar Hantzschmann (Wellerswalde), Klaus Lösche (Gaunitz-Terpitz), Hermann Liebscher (Bornitz), Gerhard Pakulat, Erich Döring (Sörnewitz),Heinz Schlegel, Günter Sternberger, Horst Thieme, Manfred Hausburg, Herbert Döring (Olganitz), Norbert Seewald, Hartmut Teichmann, Manfred Süptitz (Wildschütz), Harald Appelt, Friedrich Wendt (Langenreichenbach), Wolfgang Weber (Mockrehna) Feuerwehr-Ehrenkreuz für 70 Jahre treue Dienste: Walter Arnold (Dommitzsch), Wolfgang Birnbaum (Dahlen), Gerhard Engler (Malkwitz), Bernhard Fuchs, Günter Mielich (Wildschütz), Erhardt Koch (Nichtewitz) Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Bronze: Thomas Bein, Herbert Richter (Torgau), Laura Appelt (Langenreichenbach), Hartmut Schneider, Werner Burkhard, Steffen Berger (Arzberg), Ullrich Riedel (Zwethau), Christoph Schöne, Katharina Höll (Taura), Jens Peterson (Mahitzschen), Hagen Tippmann (Schildau), Kevin Bieß (Belgern), Henry Müller (Cavertitz), Uwe Haas Olganitz), André Lange (Schirmenitz/Klingenhain/Außig), Patrick Marzog (Dommitzsch), Martin Weber, Ilona Tietz, Dieter Mühlberg (Großwig), Dieter Rehn (Leckwitz), Gerhardt Richter (Schöna), Toni Hinneborg (Wildenhain), Stefan Schmidt (Strelln), Kerstin Holtsch (Niedergoseln), Werner Pilz (Mügeln), Robin Zorbig (Hof), Georg Hölle (Raitzen), Maik Mauksch (Hof), Frank Schmidt, Steffen David, Axel Richter, Günter Redlich (Torgau), Sven Peters (Falkenberg), Robert Jänichen (Trossin) Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Silber: Manfred Conradie (Falkenberg), Dietmar Ettrich (Arzberg), Steve Stieber, Maik Reitor (Belgern), Tobias Fränzke (Dommitzsch), Christian Werner (Mockrehna), Michael Neumann (Schweta), Sven Kretzschmar (Trossin) Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Gold: Dieter Hardt (Dommitzsch) Verdienstmedaille des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e.V.: Werner Lippmann (Sornzig) Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze: Matthias Arndt (Dahlen), Patrick Szymanski (Dommitzsch) Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber: Andreas Müller (Dommitzsch) Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold: Klaus-GünterTerpe (Lampersdorf) Ehrenurkunde der Landesjugendfeuerwehr Sachsen: Nina Klunkrert, Gunter Behrenz (Süptitz), Sirko Bordel (Großwig) Ehrenmedaille der Jugendfeuerwehr Sachsen: Dirk Schneider (Staritz) Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr: Werner Lippmann (Sornzig)

