Collm.. Zum dritten Mal hat Familie Knittel auf ihren Fachwerkhof in Collm zur Hofweihnacht eingeladen. Zwei Wochen nach Heiligabend ist das doch für manchen Zeitgenossen ungewöhnlich. Doch wer sich im Glauben auskennt, dem ist bekannt, dass Weihnachten erst am 24. Dezember mit der Geburt Christi beginnt und sich das Fest bis in die ersten Januartage fortsetzt.

Fackeln weisen den Weg für Besucher zum Hof, wo Feuerschalen und Grill, ein leuchtender Weihnachtsstern und viele weitere kleine Lichter für anheimelnde Atmosphäre sorgen. Uta Knittel und ihr Mann Georg sowie Familienangehörige und Freunde haben viel vorbereitet. Ein Krippenspiel hat Georg Knittel extra für die Hofweihnacht geschrieben. Als Schauspieler agieren Freunde und Familienmitglieder. Die Querbitzscherin Annegret Kaiser gehört dazu. „Ich habe gleich zwei Rollen in dem Stück übernommen“, erzählt sie und hofft, dass trotz der wenigenProben alles gelingt.

Zu den Besuchern gehört auch eine Flüchtlingsfamilie aus Mügeln, die Familie Marx mitgebracht hat. Der einsetzende Schneefall trübt die Stimmung nicht. Während unter einem Pavillon dampfende Suppentöpfe und Glühweinkocher zur Versorgung der Gäste aufgestellt werden, sind schnell die Plätze auf den Bänken nahe der Feuerstellen belegt. Zu den ersten Gästen gehört auch Familie Neitzsch aus Wermsdorf. Die Senioren hatten von der besonderen Stimmung zur Hofweihnacht schon gehört, waren aber noch nie dabei. „Aber diesmal klappt es“, freut sich Ingo Neitzsch. Als Georg Knittel zur Gitarre greift und ein erstes Lied für den gemeinsamen Gesang der mitwirkenden Akteure und Gäste anstimmt, singen die Wermsdorfer aus vollem Herzen mit.

Minuten später beginnt die Aufführung des Krippenspieles. Seine Personen tragen Namen, wie Doktor Wunder, Herr Fröhlich, Herr Singer oder Frau Kinder. Die Texte ihrer Rollen vertraten schnell ihre Wünsche und Sehnsüchte, aber auch ihre Stellung in Familien oder der Gesellschaft. Sie spiegeln Alltag wider und regen zum Nachdenken an.

Das Zuschauen und Singen hat viele hungrig gemacht. Die Helfer an der Suppentheke freut es. „Wir haben fünf verschiedene Suppen in unserem Angebot“, erzählt Uta Knittel und freut sich über die große Unterstützung sowie den Zuspruch der Besucher der 3. Hofweihnacht.

Von Bärbel Schumann