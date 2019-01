Calbitz

Hinter Calbitz kreischt derzeit die Säge: Entlang des Weges vom Reitstall in Richtung Linde unterhalb des Collms sind Mitarbeiter des Wermsdorfer Bauhofes dabei, Bäume und Sträucher zurück zu schneiden. Dass die Gehölze kräftig verjüngt wurden, sieht man am Schnitt und am Holz, was sich am Wegesrand türmt.

In 1990er Jahren Fördermittel für Hecken

„Das ist viel zu viel“, findet Frank Kuhnitzsch angesichts der Arbeiten. „So radikal, wie dort zurückgeschnitten wurde, da sträuben sich mir die Nackenhaare“, meint Kuhnitzsch. Als Mitglied der Jagdgenossenschaft freue er sich über jeden Baum und jeden Strauch, der in der Landschaft steht und Tieren Unterschlupf bietet und könne deshalb nicht verstehen, dass hier so stark zurückgeschnitten werde. Kuhnitzsch erinnerte daran, dass in den 1990er Jahren vielerorts Gemeinden und Jagdgenossenschaften mit Hilfe von Fördermitteln Hecken angelegt haben: „Das hat richtig Geld gekostet und sollte auch erhalten werden“, fordert er. Diese Gehölzstreifen seien für Vögel wichtige Schutz- und Bruträume, außerdem bieten die Anlagen auch Hasen oder Fasanen Unterschlupf.

Kommune prüft Arbeiten

Im Wermsdorfer Gemeindeamt wurden die Arbeiten nach dem Hinweis des Calbitzers noch einmal geprüft. „Das war offenbar etwas zu viel des Guten“, räumt Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) ein. Ursprünglich sollte nur das Sichtfeld freigeschnitten werden. Er könne verstehen, dass angesichts des drastischen Verschneidens Unmut herrscht. „Ärger wollen wir natürlich gern vermeiden“, versicherte er und fügte hinzu, man schätze das Engagement der Einwohner für die Landschaft und nehme Hinweise dankbar an. Trotzdem sei der Rückschnitt von Gehölzen entlang von Wegen notwendig, damit die Bewirtschafter die Strecken auch Nutzen können. „Das hätte man aber sicher sensibler machen können“, so der Bürgermeister.

Künftig vorher gemeinsam beraten

Eine Möglichkeit könne sein, immer nur einige Abschnitte kräftig zurück zu schneiden. Bis diese wieder ausgetrieben haben, gebe es jeweils nebenan dennoch Schutzräume für die Tiere. „Wir haben noch andere Wege, auf denen diese Arbeiten erledigt werden müssen“, kündigte Matthias Müller an, „und wir haben mit dem Bauhof vereinbart, dass man sich vorher zum Beispiel mit Frank Kuhnitzsch in Verbindung setzt, damit so etwas künftig besser ausgeführt werden kann.“

Wichtiges Grün für Erholungsort

Mit dieser Möglichkeit ist der Calbitzer Jagdpächter, der in den 1990er Jahren selbst Bürgermeister der Altgemeinde Luppa war, einverstanden. „Für mich war das früher auch neu und ich war froh, wenn mir jemand einen Tipp gegeben hat, wie man so etwas am besten erledigt“, sagt er. Ihm würden die Grünstreifen und Hecken am Herzen liegen, versicherte er. „Das lockert das Bild auf, es blüht zu verschiedenen Zeiten und ist für Spaziergänger und Anlieger auch ein wichtiger Windschutz“, meint er. Außerdem sei Wermsdorf Staatlich anerkannter Erholungsort, weshalb alle Beteiligten darauf achten sollten, dass Bäume und Sträucher in der Landschaft so oft es geht erhalten werden.

Von Jana Brechlin