Seit drei Wochen bin ich im peruanischen Dschungel und nun ist es langsam Zeit für die Weiterreise. Die Frage lautet nur: Wie? Straßen führen hier weder hinein, noch hinaus. Es bleiben folglich nur der Luft- oder der Seeweg. Angereist war ich mit dem Flugzeug. Die Entscheidung ist daher schnell gefallen. Ausreisen möchte ich mit einem Schiff – einem Frachtschiff, um genau zu sein.

Die Fahrt kostet mich etwas mehr als 20 Euro, dauert zwei Tage und zwei Nächte, Verpflegung inklusive. Sein Bett muss man allerdings selbst mitbringen, denn geschlafen wird in Hängematten. Es gibt nur ein paar Plumpsklos, die gleichzeitig als Dusche dienen, und einige Waschbecken. Kein Internet, wenig Strom.

Und so schippern wir im Schneckentempo den Amazonas entlang. Karten spielen, Lesen. Es ist herrlich einfach und dennoch vergeht die Zeit erstaunlich schnell. Und dann bin ich plötzlich in Kolumbien. Ich erkunde die Städte Bogota und Cartagena, liege am karibischen Strand, besuche Kaffeeplantagen und pflücke Mangos am Straßenrand wie bei uns zu Hause Äpfel. Einfach traumhaft!

Frieden im Land des ehemaligen Drogenkriegs

Dabei gilt Kolumbien doch als eines der gefährlichsten Länder der Welt, in dem Drogen und Krieg zur Tagesordnung gehören – oder? Tatsächlich ist Frieden eingekehrt in der einstigen Heimat des Drogenbarons Pablo Escobar. Reisen ist verhältnismäßig sicher und alle Reisenden, denen ich begegnet bin, sind sich einig: Kolumbien ist „the place to be“. Hier ist Südamerika noch Südamerika, der Tourismus hat noch keine tiefen Spuren hinterlassen.

Unvergleichliche Gastfreundschaft

Hinzu kommt, dass die Menschen unfassbar gastfreundlich sind. Ich treffe beim Spazierengehen auf eine Gruppe von Kolumbianern, die Musik machen, singen und tanzen. Ich bleibe nur kurz stehen – und schon bin ich zur Familienfeier eingeladen. Mit einem anderen Mann ergibt sich ein kurzes Gespräch an seinem Gartenzaun. Und bevor ich mich versehe, werde ich durch sein gesamtes Grundstück geführt. Vom Gemüsebeet bis zum Pferdestall mit dem zwei Wochen alten Fohlen.

Ein anderes Mal verpasse ich meinen Busausstieg. Und als ich dem Busfahrer mein Problem erkläre, hält er den Bus an, steigt zusammen mit mir aus, stoppt einen in die Gegenrichtung fahrenden Bus und verfrachtet mich auf den Notsitz neben dem Fahrer. 20 Minuten später bin ich am gewünschten Zielort angekommen. Bezahlen musste ich die Extrarunde nicht.

Solche Hilfsbereitschaft ist hier einfach selbstverständlich. Woher diese Freundlichkeit kommt? In Bogota, der Hauptstadt von Kolumbien, erklärt mir ein junger Kolumbianer: „Wir haben so viele Jahre der Gewalt und des Krieges hinter uns und viele Menschen haben uns darüber definiert. Aber nun wollen wir der Welt das wahre Kolumbien zeigen und dass es sich lohnt, unser Land zu besuchen.“

Paradies im Zerfall

Kaum in Kolumbien angekommen, geht es aber auch schon weiter nach Kuba. Das Wort „Paradies“ scheint hier seinen Ursprung zu haben. Türkisblaues Meer, perlweißer Sandstrand, meterhohe Palmen, dichte Mangrovenwälder, historische Städte, Oldtimer. Kuba scheint perfekt zu sein.

Gemeinsam mit meinen Eltern, die mich für zwei Wochen besuchen, mache ich in diesem Paradies Urlaub vom Reisen. Alles scheint hier einer anderen Zeit zu entspringen. Es wirkt wie eine faszinierende Reise in die Vergangenheit meiner Eltern. Für mich, die ich die DDR nicht mehr bewusst miterlebt habe (Baujahr 1989), ist es wahnsinnig spannend, ein sozialistisches Land zu erkunden.

Den Touristen will man nur die glänzende Seite zeigen

Für meine Eltern ist es vor allem aber auch traurig. Denn wenn man genauer hinsieht, fallen einem die Schattenseiten im Paradies auf. Alles scheint dem Verfall geweiht. Havanna bricht förmlich auseinander, man bekommt das Gefühl, ganze Stadtteile könnten jeden Moment zu Staub zerfallen. „Kuba hat definitiv zwei Seiten, den Touristen will man nur die glänzende Seite zeigen“, erklärt mir ein Kubaner. Er führt das nicht weiter aus, die Kubaner reden nicht gerne über das politische System ihres Landes.

Aber auch ohne große Erklärungen kann man sehen, dass viele Menschen arm sind. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es ist, wenn man Lebensmittel nur zugewiesen bekommt. Ein Brötchen pro Tag, fünf Eier im Monat, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Touristen leben derweil im Überfluss. Trotzdem ist Kuba kein billiges Land. Der Umrechnungskurs von Euro in die selbstgeschaffene Touristenwährung CUC (Cuban Convertible Peso) liegt bei fast eins zu eins und jeder Kubaner versucht, so viel Geld wie möglich aus dem Tourismus herauszuschlagen. Irgendwie verständlich, doch hier stehen Preis und Leistung häufig nicht in einem angemessenen Verhältnis.

Dubiose Hinterhof-Händler

Zudem gibt es zunehmend krumme Hinterhausgeschäfte. Auch meine Eltern und ich landen irgendwie in einem dieser Hinterhäuser. Zigarren will man uns hier verkaufen. Etwas mulmig ist uns zumute, als wir zu einem alten Fahrstuhl geführt werden und plötzlich in einer winzigen Wohnung in Havanna sitzen.

Trotz allem haben wir aber eine wunderschöne Zeit in Kuba, vor allem auch als Familie. Wir genießen die gemeinsame Zeit am Traumstrand von Varadero, tauchen unter Wasserfällen hindurch, schwimmen in Tropfsteinhöhlen und erkunden mit einer Art Jet-Ski die Mangrovenwälder. Und am Ende geht die Zeit wie immer viel zu schnell vorbei. Meine Eltern fliegen wieder gen Heimat und ich steuere, mit einem kurzen Stopp in Mexico, Kanada an.

