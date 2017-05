Der Küchenbau in der Wohnung der Oschatzer Familie Hentzschel befindet sich in den letzten Zügen. Nun kann bald der Kochlöffel geschwungen werden. Die OAZ sammelte für die alleinerziehende Mutter und ihren fünf Kindern Spenden, um ihre Küche, die aus alten und zusammengewürfelten Teilen bestand, zu ersetzen. Der Rest des Geldes fließt in die Ferienspiele der Diakonie.