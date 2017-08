Künstlerin Tanja Gnatz organisierte Mal- und Zeichenkurs in der Klosterscheune Sornzig

Sornzig. Die Tür der Scheune im Hof des Klosters Sornzig ist weit geöffnet, lädt zum Besuch ein. Der ist an diesem Abend erwünscht: Die zwölf Teilnehmerinnen des Mal- und Zeichenkurses von Tanja Gnatz zeigen ihre entstandenen Arbeiten. Seit mehreren Jahren bietet die bei München lebende Künstlerin, Diplomgrafikdesignerin und zertifizierte psychologische Beraterin Mal- und Zeichenkurse in Klöstern Deutschlands und Italiens an. Zum zweiten Mal findet einer in Sornzig statt. Neugierig schauen einige Sornziger vorbei. Zu ihnen gehört Rosemarie Rochner. Die Kunst unterrichtende Pädagogin geht von Arbeitstisch zu Arbeitstisch, schaut sich Arbeiten in Acrylmalerei ebenso interessiert an wie Collagen, Bleistiftzeichnungen oder mit Ölfarben entstandene Bilder.

Neuland im Malen erkundet

Auch Bettina Schubert vom Vorstand der Klosterstiftung ist gekommen. Gemeinsam mit Tanja Gnatz sucht sie das Gespräch mit den Kursanten. Ulrike Starke aus Dresden hat den Kurs für sich im Internet gefunden. „Mich hat das Angebot einfach angesprochen, Neues kennenzulernen und auch, um von allem daheim für eine Weile hier abzuschalten“, so die junge Frau. Aus Nürnberg reiste Sabine Meyer an. Mich begeistert bei den Kursen, dass man nicht nur Neues lernen kann, sondern sich auch mit anderen austauscht“, so die Nürnbergerin. Das Wissen, das Tanja Gnatz vermittelte, habe geholfen, Neuland im Malen zu erkunden. Ganz und gar unvorbelastet kam aus Mecklenburg eine Kursteilnehmerin. Sie hatte zum 50. Geburtstag den Kurs von Kindern und Freunden geschenkt bekommen. „Ich habe eine Menge gelernt und es war angenehm, dass Anfänger und Fortgeschrittene zusammen im Kurs waren. So haben wir Neulinge von den Erfahrenen viel lernen können“, sagt die aus der Nähe von Lindow stammende Frau. „Ich komme im nächsten Jahr bestimmt wieder.“

2018 gibt es wieder einen Kurs

Kann sie auch, denn Tanja Gnatz hat vor, auch 2018 wieder einen Kurs in Sornzig durchzuführen. „Das Ambiente und die Bedingungen sind einfach ideal“, sagt die Kursleiterin. Wünschen würde sie sich dann, dass auch aus der Region Teilnehmer kommen. Berührungsängste brauche keiner haben, man kommt sich hier schnell näher und kann auch Freundschaften schließen, meint die gebürtige Pariserin Claudine Vigouroox, die beruflich als Sprachlehrerin arbeitet.

Von Bärbel Schumann