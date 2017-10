Kürbisschnitzen zum Saisonausklang in Oschatzer Sparte Billert

Oschatz. Zum Saisonabschluss standen beim Gartenverein Oschatz-Süd „Erich Billert“ Kürbisschnitzen, Kinderschminken und Abgrillen auf dem Programm. Mit der Resonanz auf dieses Angebot bei „Billerts“ zeigte sich der Vorstandsvorsitzende Christoph Senkel zufrieden.

„So um die 50 Kinder waren im Laufe des Sonnabends hier, um Kürbisse zu schnitzen – meist mit ihren Eltern“, sagte er. Glich neben den Schnitzarbeitsplätzen hatten die Gartenfreunde eine kleinen Ausstellung aufgebaut, in der sie über die Vielfalt dessen informierten, was unter dem Sammelbegriff Kürbis wächst und gedeiht. Diese Vielfalt an Größen und Formen ist – man ahnt es – deutlich größer als das Sortiment in den Supermarktregalen.

Über 1000 Kürbisse geerntet

„In unserer Anlage haben wir über 1000 Kürbisse geerntet“, erklärte Christoph Senkel. Sie würden von den Gartenfreunden in ihren eigenen Parzellen angebaut, oft aber auch in den Pflegegärten und natürlich auch auf der Kompostanlage des Vereines.

Unhandlich zum Schnitzen, aber gut geeignet für einen Schätzwettbewerb war das größte in diesem Jahr geerntete Exemplar. Es brachte immerhin 33 Kilogramm auf die Waage.

Aufgrund des Sturmes lockte der Kürbisverkauf nur wenige Besucher in die „Wasserturmperle“, das Vereinsheim. Dort wurden am Stammtisch beim Frühschoppen die Auswirkungen der heftigen Windböen besprochen. Neben zwei Kiefern, die am Rande des Vereinsgeländes umgestürzt waren, gehörten mehrere zerbrochene Scheiben an Gewächshäusern sowie nicht rechtzeitig in Sicherheit gebrachte Pavillons zur ersten Schadensbilanz.

Von Axel Kaminski