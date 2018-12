Oschatz

„Bei einem solchen Kurs, der mit „Licht im Advent“ geplant ist, lässt sich so viel bewirken. Ich möchte versuchen, die Kinder anzuleiten, damit sie das Beste aus sich heraus holen.“ Ludmila Hempel ist eine junge Künstlerin, die sich hauptsächlich auf die Malerei fokussiert hat. Gemeinsam mit Regine Schäfer aus der Papierwerkstatt Börln und Keramikkünstlerin Jana Heistermann, Mitglied des Vorstandes der „Schule des Herzens“ in Börln, möchte sie Kurse auf die Beine stellen, die besonders an Kinder aus mittellosen Familien und Kindern mit Handicap gerichtet sind.

Leidenschaft in Kindheit entdeckt

Auch Ludmila Hempel hat ihre Leidenschaft der Kunst gegenüber bereits im Kindesalter entdeckt. Das fiel auch ihrer Lehrerin auf, denn Ludmila Hempel hatte eine ganz eigene Art, sich künstlerisch auszudrücken. So fing die 25-Jährige an, in Dresden Kunst zu studieren, wechselte später jedoch nach Leipzig, da sie hier die Möglichkeit hatte, zudem auch noch Sonderpädagogik im Lehrplan zu haben. „Schon immer faszinierten mich Menschen mit Behinderung, die ich auch im Familienkreis habe. Sie faszinieren mich, weil sie an Kunst ganz unbefangen heran gehen. Einfach malen, was sie empfinden.“

Nach ihrem Abitur absolvierte Ludmila Hempel ein Jahr Bundesfreiwilligendienst in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Dresden. Sie bedauert, dass ihr hier nicht die Möglichkeit geboten wurde, mit den Bewohnern künstlerisch tätig zu werden. Praktische Erfahrungen konnte die Dahlenerin bereits sehr viele sammeln, denn in den richtigen Momenten, sprudelt die Kunst sprichwörtlich aus ihr heraus.

Ausstellungen zeigen Handschrift

Auch bei Ausstellungen waren ihre Werke bereits zu besichtigen. „Ich bin in den verschiedenen Techniken sehr sicher. Egal ob Druck, Ton oder bevorzugt die Malerei. Mit Farben kann man sich gut ausdrücken.“ Ihre Handschrift ist erkennbar. Sie malt bunt und mit dicken Linien. Sie macht sich mit dieser Methode einzigartig. Es liegt ihr am Herzen, den Kindern zu zeigen, was sie alles aus sich raus holen können. „Das Bild muss nicht perfekt sein, sondern so, wie die Kinder es sehen wollen. Das Kreative steckt in den Kindern bereits drin. Man muss es ihnen nur entlocken.“ Ludmila weiß, dass mit der Kunst auch viele Emotionen ans Licht kommen. „Es ist wie eine eigene Sprache. Die Kinder können ihre Gedanken los werden“, betont sie. Mit der Aktion „Ein Licht im Advent“, soll den Kindern diese Möglichkeit in der Schule des Herzens in Börln geboten werden. Darüber hinaus möchte Ludmila Hempel ab Januar Kurse im Atelier Lebenskunst, bei Carmen Badura, durchführen.

