Kunsthistorikerin Iris Ritschel spricht über ihr Buch und den Oschatzer Altar

Oschatz. Die Kunsthistorikerin und Autorin Dr. Iris Ritschel stellt ihre Forschungen zum Altaraufsatz der Oschatzer Friedhofskirche aus dem 16. Jahrhundert in einem Vortrag am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr vor.

Im Auftrag des Oschatzer Bauamts erforschte sie in den Jahren 2005, 2006 den aufwendig gearbeiteten und aufklappbaren Altaraufsatz mit Bildnissen von Maria mit Kind sowie Heiliger Elisabeth in der alten Friedhofskirche St. Georg. Monatelang durchkämmte die anerkannte Spezialistin für Skulptur- und Tafelmalerei des 15. und 16. Jahrhunderts das Stadtarchiv vor Ort. Zu Beginn der Restaurierung des Altars 2005 bis 2007 war sie dem Bauamt vom Landesamt für Denkmalpflege empfohlen worden und nahm schnell die Arbeit auf. Für Ritschel stand bereits damals fest: „Der aufklappbare Oschatzer Altaraufsatz ist ein bedeutendes Kunstwerk und Teil der sächsischen Kunstgeschichte.“ Besonders in der Zeit vom 15. bis 17. Jahrhundert sei es üblich gewesen, Altarunterbau und Platte mit aufwendig handgearbeiteten Aufsätzen aus Holzschnitzereien zu bestücken. Diese Aufsätze seien hochwertige Handwerkskunst und heute selten.

Dabei hat die Kunsthistorikerin in den vergangenen Jahren nicht nur den Oschatzer Altaraufsatz in der Friedhofskirche unter die Lupe genommen, sondern auch andere. So hatte sie sich auch eingehend mit dem Altaraufsatz in der Markranstädter Sankt Laurentiuskirche beschäftigt. Und war bei ihren Forschungen auf eine erstaunliche Bildsprache der Meister des 15. und 16. Jahrhunderts gestoßen.

Alle Interessierten sind in der Gottesackerkirche zur Vorstellung des Buches „Geburt, Krankentrost und Jenseitshoffnung in der Friedhofskirche zu Oschatz“ willkommen. Iris Ritschel rät zur besseren Erkennung von Details Ferngläser mitzubringen. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, das Buch für 13 Euro zu kaufen.

Von Hagen Rösner