Oschatz

In mancherlei Kreisen wird über einen sechsten, ja gar einen siebten Sinn gemunkelt. Wirklich erwiesen sind jedoch nur diese fünf: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Das lernt man schon in jungen Jahren – am besten bereits im Kindergarten. Die Kita Kunterbunt ging in dieser Woche deshalb mit gutem Beispiel voran und veranstaltete ein „Fest der Sinne“.

„Seitdem die Montessoripädagogik mit ihren -materialien ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit ist, begegnen vielfältige Sinnesmaterialien jedem Kind in unserer Einrichtung. So haben die Kinder im Kindergartenalltag vielfältige Möglichkeiten des Lernens und Erforschens“, so die Kitaleiterin Jana Findeisen.

Zur Galerie „Fest der Sinne“ in der Kita Kunterbunt in Oschatz.

Die bisherige Situation zeigte den Pädagogen , dass sich die Kinder jeder Altersgruppe sehr interessiert und aktiv mit dem Thema „Sinne“ auseinandersetzen. Unter Einbeziehung der Bedürfniswelt ihrer Kinder sowie Fragen nach dem Wieso, Weshalb, Warum brachten die Kinder mit ihren Erzieherinnen auf die Idee auf den Weg, gemeinsam intensiver nach Antworten zu forschen.

Fünf Stationen

Auf dem „Fest der Sinne“ wurden den Kindern deshalb an fünf Stationen mittels kleiner Experimente und Versuche die fünf menschlichen Fähigkeiten der Wahrnehmung näher gebracht werden.

So wurden Objekte wie Kiefernzapfen, Wollknäule und Spielzeug ertastet oder verschiedene Öle und Salben erschnuppert. Eine Station weiter konnten die Kinder eine Augenbinde aufsetzen und im Anschluss Lebensmittel an ihrem Geschmack erkennen. Der Hörsinn wurde in einem märchenhaften Geräuschspiel mittels verbundener Augen herausgefordert. Die Augen wurden beim Basteln bunter Kreisel sowie beim Vermischen verschiedenfarbiger Flüssigkeiten auf die Probe gestellt.

Abschluss des Sommerprojektes

Das „Fest der Sinne“ stellte den Abschluss des diesjährigen Sommerprojektes in der Kita „Kunterbunt“ dar. Dem waren in den vergangenen Wochen mehrere Experimente, individuelle Spiele zum Thema Sinne, Kreativangebote sowie Entdeckungsspaziergänge vorausgegangen.

„In der Vorbereitung, Planung und Durchführung dieses Projektes war uns die erfahrbare Mitbestimmung der Kinder sehr wichtig. Mit dem Inhalt des Projektes lag der Fokus auf unserem konzeptionellen Schwerpunkt der Montessoripädagogik.“, so die Kita-Leiterin.

Von Christian Neffe