Kurz vor dem Ende hat für Anne Kischio das Studium Vorrang vor dem Sport. Deshalb konzentriert sie sich in diesem Winter auf Rennen mit kurzer Anfahrt, verzichtet auf Starts in den Alpen und im Schwarzwald. Da in den Mittelgebirgen die Schneedecke schon stark geschrumpft ist, wurde die Wettkämpfe dort komplett abgesagt.