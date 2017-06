Lampertswalde. Für viele Familien aus Lampertswalde gab es am vergangenen Wochenende nur ein Ziel – der Park. Dort hatte das Sommerfest-Team um Heike Miene ein zweitägiges Event für die Dorfbewohner auf die Beine gestellt. Sonnabend gab es im Festzelt am Rande des Parkes einen ordentlichen Schwof. Bis weit nach Mitternacht wurde dort gefeiert. Am nächsten Tag mussten die Mitglieder des Sommerfest-Teams ab 14 Uhr wieder auf der Matte stehen. Der erste Teil des Nachmittagsprogramms war den Kindern des Ortes vorbehalten. Dabei hatte die Kinder und Erzieherinnen der Kita ein Programm vorbereitet. So wurde beispielsweise ein Theaterstück um einen kleinen Marienkäfer aufgeführt. Für ihre fast einstündige Unterhaltung ernteten die Kinder nicht nur einen tosenden Beifall, sondern duften sich auch an der Fassbrause laben.

Ab 15 Uhr gab es dann ein Heimspiel für den Musikverein Lampertswalde, der vor heimischer Kulisse im Festzelt ein Konzert gab. Fast eine Stunde lang wurden die Festgäste mit zünftiger Blasmusik unterhalten. Der Sonntagnachmittag gehörte auch den anderen verschiedenen Vereinen des Ortes, die sich mit eigenen Ständen und Programmpunkten beteiligten. So wurde für die Kinder eine spezielle Springkuppel errichtet. Die Feuerwehr des Ortes sorgte am Rand des Teiches für ein Wasserspiel, welches man sonst vergeblich sucht. Auch die Mitglieder des Vereins „Schätze und Plätze“ waren am Ort, präsentierten sich nicht nur als Grillmeister, sondern informierten auch über Neuerungen im Lampertswalder Park. Unter anderem konnten Festbesucher beim Rundgang durch den Park feststellen, dass der Pavillon jetzt verputzt ist und weitere Aktionen folgen.

Von Hagen Rösner