Lampertswalde

Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hat der Verein Schätze und Plätze Lampertswalde erhalten. Die Sparkassenstiftung für die Region Torgau-Oschatz unterstützt den Wiederaufbau des ehemaligen Pavillons im Schlosspark mit 5000 Euro. Seit 2012 sind die Vereinsmitglieder dabei, das kleine Gebäude am Rand der Anlage wieder herzurichten.

„Dank des Schätze-und-Plätze-Vereins entwickelte sich der Schlosspark in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Kulturstandort in Lampertswalde“, hob der Vorsitzende der Sparkassenstiftung Michael Czupalla hervor. „Die Möglichkeiten, die sich mit dem Aufbau des Pavillons für den Park ergeben, werden das kulturelle Angebot im Ort mit Sicherheit zukünftig noch erweitern“, begründete er das neuerliche Engagement, denn dies ist nicht das erste Mal, dass Geld der Stiftung nach Lampertswalde fließt: So wurde das Sommerprojekt „Poesie des Raumes von 2011 bis 2014 mit insgesamt 10 000 Euro gefördert, und auch in diesem Jahr gab es 2000 Euro Unterstützung für die „Dämmerungskultur“ im Sommer.

Dacheindeckung fehlt noch

Zuletzt hatte der Pavillon einen neuen Dachstuhl und eine Verkleidung mit Dachpappe erhalten. Erledigt wurde das durch die Zimmerei von Matthias Claus. „Damit ist das Dach jetzt winterfest“, ist Harald Engel, Vorsitzender des Vereins Schätze und Plätze, erleichtert. „Wir sind sehr dankbar, dass sich die Sparkassenstiftung so um die hiesige Kultur bemüht“, sagte Engel. Am Pavillon gehe es Stück für Stück weiter – so weit die eigenen Mittel und neuerliche Spenden reichen. Bis das Gebäude genutzt werden könne, dauert es allerdings noch eine Weile. „Strom muss verlegt werden, es fehlen noch Fenster, Tür und Treppe, und bei allem hat der Denkmalschutz ein Wörtchen mitzureden“, zählt Harald Engel auf. Auch die Dacheindeckung mit Schiefer steht noch aus.

Ausstellungen auf zwei Etagen

Nachdem sie den Rohbau durch die Einnahmen aus Kulturveranstaltungen und private Spenden gestemmt haben, müssen die Lampertswalder Vereinsmitglieder nun weiter auf Geldsuche gehen. Schätzungsweise 5000 bis 7000 Euro werden noch gebraucht, so Engel. Eine Möglichkeit, die Vereinskasse dafür aufzubessern, seien die Führungen und Erläuterungen zur Schlossgeschichte. „Wem das gefällt, der darf gerne etwas geben.“ Außerdem werde sich der Verein auch in Zukunft um Förderung kümmern, kündigt der Vorsitzende. Zur Nutzung des Pavillon gibt es bereits Pläne: So sind neben Ausstellungen auch Veranstaltungen und eines Tages womöglich auch Trauungen denkbar. Platz gebe es dann auf zwei Etagen reichlich, blickt Harald Engel voraus. „Im Obergeschoss soll später einmal eine Ausstellung zur Schlossgeschichte eingerichtet werden. Material dazu hat eines unserer Mitglieder bereits gesammelt. Und unten könnten dann Ausstellungen wechselnder Künstler stattfinden“, beschreibt er.

Verschiedene Förderungen in Region

Aktuell gehören elf Mitglieder zum Verein Schätze und Plätze, denen ihr Vorsitzender eine „unermüdliche Heinzelmännchenarbeit“ attestiert. „Alle sind dem Park sehr verbunden und mit großem Fleiß dabei.“ Gerade weil der Kreis eher überschaubar ist, sei eine gute Zusammenarbeit mit Unterstützern wie der Sparkassenstiftung nötig. „Das ist ein wichtiger Helfer für die Kultur in der Region“, lobt Harald Engel.

Die Sparkassenstiftung hat in diesem Jahr auch die Sicherung von Findbüchern der Stadt Oschatz mit 1000 Euro unterstützt. 2017 gab es über 2100 Euro für die Reproduktion einer Oschatzer Schützenfahne von 1687 und 10 000 Euro für die Reaktivierung der Schmalspurstrecke Nebitzschen-Kemmlitz. 2016 flossen 4000 Euro in die Anschaffung von Tischvitrinen für die Karl-Hans-Janke-Ausstellung in Wermsdorf, und im Jahr zuvor erhielt das Theater-Projekt der Werkschule Naundorf einen Zuschuss von 1800 Euro. 2013 und 2014 wurde die Oschatzer Postmeilensäule von der Stiftung mit jeweils 7500 Euro gefördert, und 3000 Euro gab es für die „Centralbank“ in Mügeln.

Von Jana Brechlin