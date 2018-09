Bornitz

Was manchen vielleicht dazu brachte, den Fuß vom Gas zu nehmen war zwar eine Kamera, aber keine Geschwindigkeitskontrolle. Vielmehr wurde hier die Anzahl der Fahrzeuge erfasst.

S 31-Ausbau hat höchste Dringlichkeit

Wie Isabell Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auf Nachfrage mitteilte, sind diese Messungen erste Schritte zur Fortsetzung des Straßenbaus an der S 31 in den Ortslagen Borna und Schönnewitz. „Im Rahmen der ,Ausbau- und Erhaltungsstrategie Staatsstraßen 2030’ des Freistaates Sachsen ist die S 31 im Bereich zwischen der K 8938 und der S 28, Abzweig Oschatz für einen Ausbau in der höchsten Dringlichkeit zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im ländlichen Raum eingeordnet“, erläutert Isabell Siebert. Das ist der Bereich von der nach Wadewitz abzweigenden Straße als östliche Grenze des Vorhabens bis zu jener Kreuzung, an der sich die Staatsstraße S 28 und S 31 bei Bornitz treffen.

Planungsunterlagen für Ortsdurchfahrt Borna übergeben

Für die Maßnahme „S 31, Ausbau in Borna/Schönnewitz“, seien die Planfeststellungsunterlagen vom Leipziger Lasuv-Niederlassungsleiter Markus Heier und Bürgermeister David Schmidt (parteilos) der Landesdirektion Sachsen zur Prüfung und Durchführung des Baurechtsverfahrens übergeben worden.

Für die nächste Teilstrecke südlich der Ortslage Schönnewitz, also am Ende des Abschnittes, für den nun das Planfeststellungsverfahren beginnt, bis zur Kreuzung S 31 / S 28 (Abzweig Oschatz) könnten jetzt daher die Planungen begonnen werden. Das neue Projekt trage den Namen „S 31, Erneuerung südlich Schönnewitz“.

Daten für nächsten Bauabschnitt erhoben

„Zur Vorbereitung der Planung wurden für die Kreuzungen S 31/S 28 und S 31/K 8946 Zählungen für Verkehrsmengen und Abbiegeströme veranlasst“ teilt Isabell Siebert mit. Die zweite Kreuzung ist jene, an der die Bornaer von der Lonnewitzer Straße abzweigt.

Die Ergebnisse würden zur Grundlagenermittlung für eine Voruntersuchung als ersten Planungsschritt benötigt. Die Messungen sollen Anhaltspunkte dafür liefern, wie diese Kreuzungsbereiche ausgebaut werden müssen. Das könne eine Sanierung im Bestand bei Herstellung einer normgerechten Fahrbahnbreite sein, ebenso wie der Bau von Abbiegespuren oder Kreisverkehren.

Nach Angaben aus dem Lasuv geht es mit den Planungen für die Ortsdurchfahrt Borna wie folgt weiter: Die Landesdirektion prüft die Unterlagen. Nach gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen würde sie voraussichtlich im Frühjahr 2019 die öffentliche Auslegung und parallel die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchführen. Aufgabe des Lasuv werde es ab Sommer 2019 sein, die Einwendungen zu bewerten und zu erwidern. Danach werde es einen Erörterungstermin in der Gemeinde geben. Anschließend könne Landesdirektion den Planfeststellungsbeschlusserlassen erlassen. Bestandskraft erlange er nach seiner Bekanntmachung – so weit keine Klagen eingereicht werden.

Von Axel Kaminski