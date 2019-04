Nordsachsen

Im Landratsamt Nordsachsen ist Stühlerücken angesagt, nimmt der Strukturwandel konkrete Formen an. Zur Sitzung am Mittwoch hat der Kreistag die Informationen zur Änderung der Verwaltungsstruktur des Landratsamtes Nordsachsen ab 1. Mai dieses Jahres sowie die damit verbundenen Veränderungen in der personellen Besetzung zur Kenntnis genommen.

Bisher gibt es fünf Dezernate

Es gibt zukünftig nicht mehr fünf, sondern nur noch vier Dezernate. In Erinnerung bleiben die Dezernate Hauptverwaltung (Kommunalamt, Haupt- und Personalamt, Schul- und Liegenschaftsamt, Eigenbetrieb Bildungsstätten), Finanzverwaltung (Finanzverwaltung, Controlling und internes Kontrollsystem, Digitalisierung/E-Govemment), Bau- und Umwelt (Bauordnungs- und Planungsamt, Amt für ländliche Neuordnung, Vermessungsamt, Umweltamt, Straßenbauamt), Ordnung (Straßenverkehrsamt, Lebensmittel- und Veterinäramt, Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Amt für Migration und Ausländerrecht) und Soziales (Jugendamt, Sozialamt, Jobcenter Nordsachsen).

Superdezernat I Hauptverwaltung und Finanzen

Die Verschlankung auf vier Dezernate wird vor allem von der Zusammenlegung von Dezernat I Hauptverwaltung und Dezernat II Finanzen zum neuen „ Dezernat I Hauptverwaltung und Finanzen“ getragen, die Leitung übernimmt der 2. Beigeordnete Jens Kabisch. Hinzu kommen Dezernat II Bau und Umwelt, Leitung Eckhard Rexroth; Dezernat III Ordnung und Kommunales, Leitung Steffen Fleischer; Dezernat IV Soziales und Gesundheit, Leitung Heike Schmidt.

Herausforderung Digitalisierung

Was bringt das? „Es geht um bessere Arbeitsbedingungen und effizientere Strukturen. Im Mittelpunkt steht die Aufgabenerfüllung. Mit der Digitalisierung stehen zudem große Veränderungen vor uns“, sagte Landrat Kai Emanuel (parteilos) auf Anfrage. Hinter Digitalisierung steht das Online-Zugangs-Gesetz (OZG ). Alle Dienstleistungen sollen beziehungsweise müssen danach auch online zu erledigen und abrufbar sein. „Das muss vorbereitet werden. Dazu sind straffe Strukturen in einer Behörde nötig“, so Emanuel. Insgesamt 575 OZG-Leistungen stehen im Katalog, die Verfahren bisher seien laut Emanuel „übersichtlich“. Das setzt voraus, dass die Prozesse im Landratsamt digital umgesetzt werden. Bis 2022 müssen die Leistungen des Amtes digital angeboten werden, neben den bestehenden Angeboten.

Optimieren und Straffen

„Wir sind nicht nur nach der reinen Verwaltungslehre dazu angehalten, uns diesen Herausforderungen zu stellen, die Verwaltung zu optimieren und zu straffen, Aufgaben zusammenzuführen“, sagte der Landrat. Am Ende dieses Prozesses kommt nun eine Viererstruktur, also vier Dezernate mit jeweils fünf Ämtern, heraus. Die Mitarbeiterzahl sei angemessener, die Verteilung passe jetzt besser.

Geräuschloses Stühlerücken

Da schlafe man als Landrat auch mal unruhig oder gar nicht. „Wir wollten eigentlich nur eine kleine Änderung, nun ist es doch eine etwas größere geworden“, so Emanuel. Ein Kreistagsbeschluss sei dazu nicht unbedingt nötig, dennoch wolle Emanuel seine Abgeordneten mitnehmen. Im Kreistag informierte er über die Veränderungen. Ab 1. Mai soll das Vierer-Modell umgesetzt werden.

Übrigens wird das Stühlerücken eher geräuschlos vonstatten gehen: Es wird laut Landrat keine größeren Umzüge geben, die Mitarbeiter bleiben an ihren Schreibtischen sitzen, lediglich die Zuordnungsfrage sei nun anders geklärt.

Von Frank Pfütze