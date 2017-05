Die Arbeit in der Landwirtschaft sieht oft ganz anders aus, als es sich die meisten Menschen vorstellen. So sehen es auch Roel van den Hengel vom Milchhof Kötitz in Wermsdorf und Günter Hessler vom Highlanderhof Lampertswalde. Beide öffnen daher an verschiedenen Tagen ihre Hoftüren, um ihre Arbeit mit den Rindern und auf dem Hof vorzustellen.