Oschatz

Es gibt Diebesgut, das fährt gut sichtbar über die Landstraße – die Rede ist von Landwirtschaftsmaschinen. Agrarbetriebe und deren Technik sind vor Einbruchdiebstählen nicht gefeit. Doch es gibt die Möglichkeit, potenzielle Beute mit künstlicher DNA zu markieren.

Versicherung setzt auf künstliche DNA

Über das Prozedere informierte jetzt auf Einladung der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz die GVF Versicherungsmakler AG Chemnitz. Der Aktionstag richtete sich an Betriebe und Polizeibehörden. Die auf Landwirte spezialisierte Versicherungsgesellschaft hofft, dass dadurch noch mehr Unternehmen für das Prozedere sensibilisiert werden. „Die Landwirte sind da mitunter noch sehr unbedarft“, hat Matthias Herrmann, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der GVF, festgestellt. „Wir müssen davon ausgehen, dass Einbruchdiebstähle geplant sind. Die Täter machen sich im Vorfeld mit den Höfen vertraut. Allerdings werden betriebsfremde Personen kaum als Bedrohung wahrgenommen. Auf 400 Betriebsbesuche, bei denen ich unangemeldet auf dem Hof erschien, kommt nur einer, bei dem ich von Mitarbeitern angesprochen wurde“, berichtet er aus der Praxis.

Nachhaltige Markierung an markanten Stellen

Die Tatsache, dass Einbrecher vor allem Spuren hinterlassen – rund 80 Prozent der Schadenssumme bei solchen Delikten resultiert aus Schäden, nur 20 Prozent aus Stehlschäden – macht sich die Markierung mit künstlicher DNA zu nutze. An markanten Stellen, etwa den Pedalen, Türgriffen und Außenspiegeln von Fahrzeugen, wird die Substanz aufgetragen. Sie ist codiert, leuchtet unter UV-Licht, wird bei der geringsten Berührung auf Kleidung oder Haut der Täter übertragen, ist auch nach Monaten noch nachweisbar, kann über die Codierung mit spezieller Technik ausgelesen und dem Besitzer zugeordnet werden. So stellt künstliche DNA eine Verbindung zwischen Täter, Tatort und Diebesgut her.

Spezielle Sets zur Abschreckung

Am häufigsten gestohlen werden inzwischen in Agrarbetrieben die GPS-Geräte in Traktoren und anderen Landmaschinen. Auch Kleinradlader, Werkzeuge und Weidenzäune stehen hoch im Kurs. All diese Gegenstände lassen sich problemlos markieren. Für die Landwirtschaft hat die GVF-Versicherung spezielle Sets entwickelt. Zu denen gehören Hinweisschilder in mehreren Sprachen. Diese informieren Einbrecher darüber, dass im Betrieb künstliche DNA zur Markierung verwendet wird – was zur Abschreckung erheblich beiträgt. Laut Jörg Unbekannt vom Sicherheitsmanagement der GVF wurden seit 2012 in den neuen Bundesländern 560 der rund 1200 Betriebe, die die GVF betreut, mit künstlicher DNA ausgestattet, was etwa 10 000 Großmaschinen und 250 000 Kleingeräten entspricht. 96 Prozent der ausgestatteten Betriebe seien seitdem frei von Einbrüchen gewesen.

Für Udo Morstein, Vorstand der Agrargenossenschaft Altoschatz-Merkwitz, ist die künstliche DNA eine bewährte Methode. „Wir hoffen, dass durch diese Weiterbildung weitere Betriebe aufmerksam werden. Denn vorbeugen ist auch hier das A und O. Die Markierung erspart im besten Falle viel Ärger, Bürokratie, Zeit und finanziellen Aufwand“, sagt er.

Von Christian Kunze