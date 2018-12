Oschatz/Leipzig

Im Prozess gegen die Oschatzer Marcel S. und Stephanie R. am Landgericht Leipzig ist am vierten Verhandlungstag das Urteil gefallen. Der 33-Jährige wurde zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten, die 27-Jährige zu zweieinhalb Jahren verurteilt.

Bereits zu Beginn der Verhandlung am Dienstag war für den Vorsitzenden Richter Rüdiger Harr die Schuld beider Angeklagten klar. Das ehemalige Paar hatte sich im Frühjahr in zwei Fällen schuldig gemacht. Stephanie R. hatte sich über ein Internetportal zum Beischlaf gegen Geld angeboten. Im ersten Fall wurden ihr von Thomas S. 180 Euro gezahlt, dann ließ sie den potenziellen Freier mit Marcel S. und einer weiteren Person zurück, die ihr Opfer unter Androhung von Gewalt ausrauben wollten. Dabei erbeuteten sie fünf Euro, zudem ging das Handy von Thomas S. zu Bruch, es kam zu Handgreiflichkeiten.

Im zweiten Fall hatte Jürgen H. 80 Euro gezahlt, das Paar drohte auch ihm mit Gewalt und erbeutete auf diese Weise weitere 120 Euro. Marcel S. hatte dem Opfer zudem einen Schlag mit einem Stock versetzt.

Staatsanwalt fordert Maßregelvollzug für Drogentherapie

Thomas S. musste sich am Dienstag nochmals zum Täter-Opfer-Ausgleich, der ihm von Stephanie R. gezahlt wurde, äußern. Die Entschuldigung der 27-Jährigen habe er als glaubwürdig erachtet. Anders stellte sich die Situation bei Marcel S. dar: Der hob, als der Zeuge bereits entlassen wurde, die Hand und teilte mit: „Ich will mich auch noch mal für das Geschehene entschuldigen.“ Dem folgte langes, regungsloses Schweigen, bevor Thomas S. verdutzt verkündete, dass dies „überraschend kam“.

Stephanie R. im Beisein ihres Verteidigers André Röhrich. Quelle: Christian Neffe

Noch bevor Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu ihren Plädoyers ansetzen konnten, folgte die nächste Überraschung: Rechtsbeistand André Röhrich verkündete, dass bei seiner Mandantin fünf Tage zuvor eine Schwangerschaft festgestellt worden sei. Eine Nachricht, die auch Marcel S. nicht kalt ließ: Nachdem sich Richter und Schöffen zur Rücksprache mit dem Arzt der 27-Jährigen, die im zweiten Monat schwanger ist, zurückgezogen hatten, bildeten sich Tränen in den Augen des Angeklagten, der seit fünf Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Immer wieder legte er das Gesicht in seine Hände.

Die anschließenden Plädoyers fielen nahezu identisch aus. Staatsanwalt Christoph Brückner forderte für den – unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz – mehrfach vorbestraften Marcel S. sieben Jahre Haft und einen Maßregelvollzug, um dessen Drogensucht zu therapieren. Bei der bisher straffreien Stephanie R. sah er eine minder schwere Schuld, forderte deshalb drei Jahre, jedoch nicht zwangsläufig mit Maßregelvollzug. Die Verteidigung konnte und wollte dieser Argumentation wenig entgegensetzen. Christoph Friedrich plädierte für Marcel S. zumindest hinsichtlich des ersten Falls für eine minder schwere Schuld, Röhrich forderte für seine Mandantin „nicht mehr als zwei Jahre“ auf Bewährung.

Stephanie R. bleibt Haft möglicherweise erspart

Die Kammer folgte den Worten Friedrichs, jedoch nicht denen Röhrichs. Harr sprach die Angeklagten des Raubes und der schweren räuberischen Erpressung schuldig. Marcel S. zudem wegen gefährlicher Körperverletzung, Stephanie R. wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Ihre Schwangerschaft habe „keine Auswirkungen auf die Urteilsfindung gehabt, eine Bewährungsstrafe wäre nicht angemessen gewesen“, so Harr. Beide Freiheitsstrafen könnten sich jedoch stark verkürzen, wie der Richter darlegte.

Die 70 Monate für Marcel S. könnten unter idealen Bedingungen, inklusive des angeordneten Maßregelvollzug und der bereits abgesessenen fünfmonatigen Untersuchungshaft, auf sechs Monate schrumpfen. Wenn der für Stephanie R. ebenfalls angeordnete Maßregelvollzug zur Suchttherapie erfolgreich durchgeführt werde, so Harr, müsse sie möglicherweise gar keine Haft antreten. Die Verurteilten zeigten sich ausdrücklich bereit, die Therapie anzutreten.

Gegen das Urteil kann noch Revision eingelegt werden.

von Christian Neffe