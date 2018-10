Schmannewitz

Das aktuell eher spätsommerliche Wetter täuscht. Die kalte Jahreszeit rückt unaufhaltsam näher. In knapp sieben Wochen wird der erste Advent gefeiert – und die Vorbereitungen auf die Zeit vor Weihnachten laufen bereits.

Früher gab es einmal Adventskalender, bei denen man nur ein Bild mit weihnachtlichem Motiv sah, wenn man ein Türchen öffnete. Auch Schokolade ist inzwischen ein alter Hut. Heute sind Lego-Steine, Teebeutel oder Schnapsflaschen nichts Ungewöhnliches. Besinnlichkeit gibt es aber nicht im Geschäft zu kaufen. Doch sie lässt sich organisieren.

Ruhige und besinnliche Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Ein ruhige und eben besinnliche Einstimmung auf das Weihnachtsfest ist das erklärte Ziel für den lebendigen Weihnachtskalender, den die Kirchgemeinde Schmannewitz-Bucha derzeit vorbereitet. Dabei hat diese kleine Veranstaltungsreihe nichts mit Vorträgen aus der Bibel oder immerwährender Betrachtung der Weihnachtsgeschichte zu tun. „Bibellesungen hat es im Rahmen des lebendigen Adventskalenders noch nicht gegeben“, blickt Karla Wachsmuth zurück. Sie kümmert sich gemeinsam mit Kathrin Mette um die Organisation. „Das ist eine offene Veranstaltung“, betont sie. Sprich: Es ist nicht Bedingung, Mitglied der Kirchgemeinde zu sein, um einen Beitrag für den Kalender zu leisten oder als Besucher hinzugehen. „Wir gestalten das auch nicht als Gesamtprogramm“, betont die Ochsensaalerin.

Große Vielfalt in den vergangenen Jahren

Theoretisch könne es also passieren, dass man mehrmals Ähnliches erlebe, wenn man den Einladungen folgt. Praktisch sei in den letzten Jahren die Vielfalt allerdings sehr groß gewesen und habe von musizierenden Kindern über heiße Getränke und Geschichten im Pferdestall bis hin zum Beisammensein an der Feuerschale im Hof gereicht. „Niemand soll da ein abendfüllendes Programm gestalten. Es geht um eine gesellige halbe Stunde“, unterstreicht Karla Wachsmuth.

Für interessierte Gastgeber gäbe es derzeit noch ausreichend freie Termine. Frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt, wisse sie von drei Ochsensaaler Familien, die im Rahmen des „Lebendigen Adventskalenders“ zu sich nach Hause einladen wollen. „Die Anmeldungen kommen gerade erst in Schwung“, schildert auch Kathrin Mette den aktuellen Stand.

Man wolle auch nicht 24 Beiträge für diese Art der Einstimmung auf das Weihnachtsfest sammeln. „Die Wochenenden lassen wir raus“, erklärt Karla Wachsmuth. Viele der Gastgeber hätten dann verschiedene Sachen unter einen Hut zu bringen, seien zum Beispiel in die Familiengottesdienste in der Adventszeit eingebunden. Trotzdem soll aber auch für sie diese Zeit eine besinnliche sein.

Von Axel Kaminski