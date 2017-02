Seit längerer Zeit steht ein Wohnhaus am Kreisverkehr in Zschöllau leer. Der Oschatzer Stadtrat stimmte jetzt dafür, der Oschatzer Wohnstätten GmbH Fördermittel zum Abriss der Immobilie in der Mühlberger Straße weiter zu reichen. Die Sächsische Aufbaubank fördert den Rückbau zu 100 Prozent. Nicht alle Räte trugen die Entscheidung mit.