Oschatz

Zum 21. Mal hat das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Oschatz zum Hochschultag eingeladen. Über 300 Besucher, Abiturienten und Eltern kamen, um sich über Studienangebote von Hochschulen, Universitäten, von Polizei oder Bundeswehr, aber auch von Institutionen zu informieren. Zudem offerierten verschiedene Vereinigungen Auslandsangebote für Au Pair oder für Sprach- und Studienaufenthalte. Auch wenn einige der 25 Aussteller wie auch mancher Besucher auf Grund der Witterung mit etwas Verspätung ankam, schadete das der Qualität der Veranstaltung nicht.

Andrang beim Lehramt

Besonders gut besucht waren die 15 Vortragsangebote. „Beim Vortrag zum Thema Traumberuf Lehrer des Landesamtes für Schule und Bildung war der Andrang so groß, dass wir sogar zusätzlich Stühle herbei schaffen mussten“, freute sich Arbeitsagenturchefin Cordula Hartrampf-Hirschberg über das Interesse.

Zu denen, die sich später am Stand des Landesamtes noch individueller informierten, gehörte Vanessa Gutheil mit ihrer Mutter Britta. Laura Anderssohn und Henri Wolf, beides angehende Lehrer, schwärmten von ihren Studien und den in der Praxis bereits gesammelten Erfahrungen. „Ich habe zuvor ein freiwilliges Soziales Jahr im Bereich Pädagogik absolviert. Das ist eine gute Möglichkeit, um zu testen, ob der Beruf auch wirklich der richtige sein könnte“, erzählte die künftige Deutsch-Lehrerin.

„Unsere Abiturienten haben eine feine Nase für den Arbeitsmarkt, was gesucht wird und wo sie Chancen haben. Diesmal stehen das Lehramt auf Grund der Bedingungen in Sachsen, aber auch Wirtschaftswissenschaften wegen der flexiblen Einsatzmöglichkeiten hoch im Interesse. Ebenso, wer es kann, das Ingenieurwesen“, erklärt Madeleine Obendorf, eine der Berufsberaterinnen für Abiturienten der Agentur. Wichtig zudem, so zeigten Gespräche an den Ständen, dass nach dem Studium gleich die Karriere gestartet werden kann.

Von Bärbel Schumann