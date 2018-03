Leipzig liest – Wermsdorf auch; 18 Autoren gehen auf winterliche Reise

Was Leipzig kann, das vermag auch die Horstseegemeinde. Erst recht, wenn es um historische Dinge geht. In diesem Fall Bücher, die auf historischen Grundlagen entstanden. Und so luden 18 Autorinnen und Autoren auf der Hubertusburg am Freitagabend ein, Bekanntschaft mit ihnen, ihren Büchern und den Helden darin zu schließen.