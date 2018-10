Oschatz

Heldensagen wie das Nibelungenlied sind oft sehr zäh und trocken aufgeschrieben – sprich, man muss sich – auch als Literaturfan – dafür begeistern können. Zum Glück gibt es den Leipziger Schriftsteller, Kolumnisten und Journalisten Stefan Schwarz. Der hat sich nach einer Vielzahl humoriger Alltagsbetrachtungen in Form von Zeitungstexten, Romanen und Kurzgeschichten nun dem Sagenschatz angenommen und für heutiges Publikum ein wenig aufgepeppt. Herausgekommen ist dabei das erst am Dienstag erschienene Buch „Deutsche Heldensagen. Als Männer noch nicht in Betten starben“. Der Titel lässt schon erahnen, dass hier allerhand absurd anmutendende Bezüge zur Gegenwart hergestellt werden. Nur einen Tag nach dem Erstveröffentlichungsdatum war der Autor nun mit einer Lesung in Oschatz zu Gast. Die gut 100 Gäste im Thomas-Müntzer-Haus nahmen es Schwarz daher auch nicht krumm, dass noch nicht jedes Wort beim Vortragen saß. Eingefleischte Fans des Schriftstellers und seiner bisherigen Veröffentlichungen tun sich womöglich etwas schwer mit der geänderten Thematik. So erging es Kerstin Helbig. Allerdings, so ihr Fazit, die markante Stimme und pointierte Vortragsweise des Leipzigers machte das schnell wieder wett. Das nächste Werk aus seiner Feder ist übrigens auch schon fast fertig. Es widmet sich dem Leben der Laubenpieper. Eine Lesung in Oschatz wird Erfolg haben – denn Kleingärten gibt es hier ja genug.

Von Christian Kunze