Oschatz

Morgen ist wieder es soweit. Das erste Mal in diesem Jahr öffnet sich die Tür des Leseadventskalenders auf dem Neumarkt. In der Lesehütte unmittelbar an der großen Rotfichte werden vom 1. bis 23. Dezember täglich um 17 Uhr kurze Adventsgeschichten vorgetragen. Eingeladen sind alle Neugierigen ab dem Vorschulalter, die gern lauschen möchten. Auf folgende Vorleser können sich die Oschatzer bis zum Fest freuen:

1. Dezember: Monika Becker

2. Dezember: Larissa Melzig

3. Dezember: Sandra Zehme

4. Dezember: Christof Jochem

5. Dezember: Sandra Hunger

6. Dezember: Katrin Eigenwillig

7. Dezember: Jutta Pfennig

8. Dezember: Janett Rohnstock

9. Dezember: Ilona Fischer

10. Dezember: Dirk Hunger

11. Dezember: Jacqueline Z. –Jentzsch

12.Dezember: Andreas Kretschmar

13. Dezember: Kerstin Schultze

14. Dezember: Melanie M. – Leuteritz

15. Dezember: Lydia Pfennig

16. Dezember: Max Kay

17. Dezember: Anja Kohlbach

18. Dezember: Silvana Elbel – Ochocki

19. Dezember: Ulrike Kopsch

20. Dezember: Simone Schäfer

21. Dezember: Jens Oßendorf

22. Dezember: Grit Jähn

23. Dezember: Sylvana Richly

In den vergangenen Jahren mauserte sich der Leseadventskalender in Oschatz von einem kleinen Stuhl an der Krippe auf dem Neumarkt zu einer beleuchteten und dekorierten Hütte. Jeder Vorleser bekommt eine kleine Aufmerksamkeit für seinen Einsatz. Neben Stammlesern, die schon seit der ersten Auflage dabei sind, finden sich jedes Jahr neue Mitstreiter. Initiatorin Katja Dorschel freut sich, dass die Leser ihren Vortrag inzwischen individuell gestalten – mit Naschereien, Getränken, Musik oder Kostümen. Lassen Sie sich überraschen.

Von Christian Kunze