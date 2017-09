Liebschützberg: Wer kassiert das Geld fürs Kita-Essen?

Bornitz. Wer bislang glaubte, bei der Essensversorgung an der Grundschule und den Kindertagesstätten der Kommune seien Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis die wichtigsten Probleme, wurde in der Ratssitzung am Dienstagabend in Bornitz eines Besseren belehrt. Am Essen hängt auch jede Menge Bürokratie, die erledigt werden muss, damit am Ende die Rechnungen stimmen.

In den Einrichtungen muss erfasst werden, wie viele Kinder tatsächlich anwesend sind. Das wird dann einerseits dem Essenslieferanten – also aktuell dem Landgasthof Bornitz – gemeldet, damit die richtige Anzahl an Portionen auf die Tische kommt. Andererseits erhält die Kommune diese Meldung, um den Eltern das Essen in Rechnung stellen zu können.

Die Gemeindeverwaltung möchte ihren Aufwand verringern und dachte laut darüber nach, die Abrechnung in die Hände des Essenslieferanten zu legen. Damit würden auch die Leiterinnen der Kindertagesstätten entlastet, da sie keine Listen mehr für die Gemeinde zusammenstellen müssten. „Ein großer Aufwand bei schmalem Personal“, beschrieb Irina Mende, Leiterin der Kita „Zwergenland“ Wellerswalde die gegenwärtige Situation.

Gasthof will keine zusätzliche Bürokratie

Allerdings ist der Lieferant der Mittagessen für Schule und Kitas sowie der Vesper für die Kitas an dieser Änderung nicht interessiert. Janka Schneider erläuterte dem Rat: „Wir haben im April die Übernahme des Gasthofes umgesetzt, strukturieren das Unternehmen um und legen mehr Augenmerk auf den gastronomischen Betrieb.“ Sich mit den Lastschriften zu beschäftigen, sei zum vereinbarten Preis nicht möglich. Sie stellte klar, dass man die Essenversorgung nicht mehr anbieten wolle, wenn man die Bürokratie mit übernehmen müsse.

Keine Änderung im laufenden Schuljahr

Bürgermeister David Schmidt (parteilos) geht es bei seinem Vorstoß auch darum, dass die Kommune aus ihrer Rolle als eine Art Bürge herauskommt. In den Kindertagesstätten werde das Essengeld nachträglich kassiert. Es gäbe eine ganze Reihe von Eltern, die vor dem Wechsel ihrer Kinder an die Schule wochenlang nicht bezahlen, weil sie wüssten, dass die Gemeinde kulant ist und die Kinder nicht sofort vom Essen ausschließt. Die Hausordnung, wonach Kinder vor dem Essen abzuholen sind, wenn kein Mittag bezahlt wurde, werde nicht konsequent umgesetzt.

Wie der Bürgermeister erläuterte, ist der Vertrag mit dem Landgasthof Bornitz noch bis zum Ende des Schuljahres gültig. Man müsse sich spätestens bis Ende des Jahres im Rat eine Meinung dazu bilden, ob man die Leistung neu ausschreibt und darin die Abrechnung als Leistung mit verankere.

Von Axel Kaminski