Liebschützberg

Im kommenden Jahr steigen die Hebesätze für die kommunalen Steuern. Nach dem Gemeinderatsbeschluss vom Dienstag gilt ab 1. Januar 2019 für die Grundsteuer A ein Satz von 308 von Hundert, für die Grundsteuer B 420 v.H. sowie 398 v.H. für die Gewerbesteuer. Bereits Ende März war im Gemeinderat über das Anheben der Sätze für Grund- und Gewerbesteuer diskutiert worden. Der ursprünglich geplante Beschluss, diese Erhöhung rückwirkend zum 1. Januar 2018 zu vollziehen, kam nicht zustande. Bürgermeister David Schmidt hatte die Beschlussfassung von der Tagesordnung abgesetzt, weil in diesem Falle der Haushalt der Gemeinde hätte geändert werden müssen – mit öffentlicher Auslegung und allen anderen Teilen dieses Prozederes.

Liebschützberg bisher unter dem Landesdurchschnitt

Am Dienstag wurden ähnliche Argumente wie vor einem halben Jahr ausgetauscht. Da die Gemeinde mit ihren Kommunalsteuern unter dem im Finanzausgleichsgesetz festgesetzten Niveau des Freistaates Sachsen liege, kürze jener die Zuweisungen an die Kommune. Man verliere quasi doppelt Geld auf der Einnahmeseite des Gemeindehaushaltes, so die Befürworter der Anpassung.

„Anhebung in gegenwärtiger Situation nicht nachvollziehbar“

„Eine Erhöhung der Steuern ist in einer Situation, in der sich der Bund und die Länder mit Mehreinnahmen brüsten, nicht nachvollziehbar“, hielt Sebastian Dittert (CDU) entgegen. Er verwies darauf, dass dieser Landesdurchschnitt zwangsläufig steige, wenn alle Kommunen ihren Steuersätze an diesen anpassen würden.

Der Bürgermeister erläuterte in diesem Zusammenhang, dass die Gefahr einer Steuersteigerungsspirale dann bestehe, wenn Kommunen über diesen Durchschnitt hinausgingen. Das mache Liebschützberg jedoch nicht. Er verwies zudem darauf, dass die Berechnung der Grundsteuer nach höchstrichterlichem Urteil ohnehin in den nächsten Jahren überarbeitet werden müsse. Dirk Schöne (CDU) stellte in Frage, dass es etwas mit Demokratie zu tun habe, wenn man die Steuern erhöhen müsse, um vom Freistaat nicht sanktioniert zu werden.

Von Axel Kaminski