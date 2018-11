Bornitz

Die Deutsche Bahn AG wird sich finanziell nicht an einem wie auch immer gestalteten Erinnerungsort zum Zugunglück 1956 in Bornitz beteiligen. So fasste David Schmidt, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Liebschützberg, vor dem Verwaltungsausschuss die wichtigste Erkenntnis zusammen, die er aus dem Gespräch mit Uwe Meyer, Assistent des Konzernbeauftragten der Deutschen Bahn für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gewonnen hat.

Bahn sieht sich nicht in der Verantwortung für Ereignisse vor 1994

Die Deutsche Bahn AG sei kein Rechtsnachfolger der Deutschen Reichsbahn und sehe sich nicht in der Verantwortung für Ereignisse vor 1994. Uwe Meyer sicherte der Gemeinde allerdings Unterstützung für den Fall zu, dass sie Flächen der Bahn für ihr Vorhaben benötige.

Selbst ohne die Unterstützung durch die Bahn will die Gemeinde einen Platz zur Erinnerung an das Unglück schaffen. „Der Tenor in der Ausschusssitzung war, das wir nun nicht mehr zurück können, aber auch nicht zurück wollen“, sagte David Schmidt der Oschatzer Allgemeinen. Den Anstoß zu diesen Überlegungen gab ein Brief eines offenbar von den Ereignissen 1956 Betroffenen, in denen er eine Gedenkstätte anregte. Gemeinderätin Johanna Schneider (SV Borna) hatte in der Ratssitzung darauf hingewiesen, dass sich im Gasthof des Ortes immer wieder Besucher nach dem Ort des Geschehens erkundigen würden.

Gedenken an Opfer und Dank an Helfer

Wie David Schmidt der Oschatzer Allgemeinen sagte, werde die Gemeinde die Anregung der Bahn, eine Widmung in einen Stein zu schlagen, wahrscheinlich nicht aufgreifen. Sowohl der OAZ-Artikel mit DRK-Helferin Helgard Wutschke als auch ein persönliches Gespräch mit dem damaligen Einsatzleiter der Volkspolizei hätten ihn in der Ansicht bestärkt, dass hier nicht nur der Opfer gedacht, sondern auch den Helfern gedankt werden sollte. Eine entsprechende Widmung in einen Stein zu meißeln, wäre ein teures Unterfangen. Den gleichen Zweck würde es aus Sicht des Bürgermeisters erfüllen, eine Gedenkplatte an einem Stein zu befestigen. Er habe Hoffnung, dass die Kommune einen Stein gespendet bekommen könnte.

Gemeinde will Ort der Erinnerung

Auf diese Art wolle die Gemeinde Liebschützberg die Idee des Erinnerungsortes weiterverfolgen. Er könne sich dann an jener Stelle befinden, an der bis vor drei Jahren das Gebäude der früheren Güterabfertigung stand. Dieses Areal werde derzeit ehrenamtlich von einem Nachbarn gepflegt. Zunächst gehe es darum, die genauen Flurstücksgrenzen zu erkunden, damit man im Bilde darüber sei, ob man Flächen der Bahn benötige oder nicht.

In einer Hinsicht habe Uwe Meyer noch Entgegenkommen der Bahn signalisiert: Das Unternehmen werde sich an einer Kranzniederlegung zur Einweihung des Erinnerungsortes beteiligen. Wann das der Fall sein werde, könne er jedoch nicht abschätzen, betonte David Schmidt.

Von Axel Kaminski