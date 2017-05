Seiltänzer, Feuerschlucker, Dompteure und dergleichen tummeln sich diese Woche in Schönnewitz. Die Liebschützberger Grundschule verwandelt sich für fünf Tage in ein Zirkuszelt. Familie Richter aus Döbrichau ist mit dem Projektzirkus Fernandini zu Gast. Damit zur Galavorstellung am Freitag alles klappt, wird hart geprobt. Die OAZ war dabei.