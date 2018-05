Oschatz Breitbandausbau - Schnelles Internet für Liebschützberg bis Ende 2020 In der Sitzung des Liebschützberger Gemeinderates am Dienstag standen Informationen zum Breitbauausbau auf der Tagesordnung. Dazu war Danny Trodler, der dieses Projekt im Landratsamt koordiniert, eingeladen.

Noch ist die Entscheidung, ob in Liebschützberg und ganz Nordsachsen die Glasfaserkabel bis an die Gebäude gezogen werden oder nur zu einem Verteiler in den Straßen, nicht gefallen. Quelle: dpa