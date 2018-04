Ganzig

Ein erster Planentwurf hatte vom 7. Dezember 2017 bis 5. Januar 2018 öffentlich ausgelegen. Zudem hatten die Investoren Ende November die sogenannten Träger öffentlicher Belange angeschrieben. Rund 35 Behörden, Umwelt- und Naturschutzverbände sowie Ver- und Entsorger hatten so die Möglichkeit, ihre Bedenken und Anregungen zu äußern.

Alte Kiesgrube gilt als Altlastenverdachtsfläche

Diese Forderungen und Einwände wurden inzwischen in die Planunterlagen eingearbeitet. Martin Bichler, der an diesem Abend die Energiebauern GmbH als Investor vertrat, stellte daraus resultierende Änderungen vor. So werde der Forderung Rechnung getragen, die alte Kiesgrube, auf der der Solarpark errichtet werden soll, in den Plänen als Altlastenverdachtsfläche zu kennzeichnen. Eingezeichnet werde auch jenes Areal, auf dem die Archäologen ein frühes Gräberfeld vermuten. Beides führe dazu, dass im Textteil der Unterlagen dargestellt werde, wie mit entsprechenden Funden umzugehen sei.

Externes Büro mit Arbeiten zu Naturschutz beauftragt

Mit den geforderten Nacharbeiten zu Natur- und Artenschutz habe man ein externes Büro beauftragt. Gegenüber den ursprünglichen Planungen werde die Anzahl der Solarpaneele etwas sinken. Das liege daran, dass der Wasserversorger eine Leitung an der Bahntrasse gemeldet habe und dafür einen Schutzstreifen in Anspruch nehme. Außerdem wolle man die Paneele nicht bis auf die äußerste nordwestliche Spitze des Grundstücks ausdehnen. Dieser Bereich solle begrünt werden. Dabei wolle man den Nachbarn ein Mitspracherecht über die Art des Bewuchses einräumen – im Rahmen der vorgegebenen Pflanzliste.

Keine Videoüberwachung des Solarparks

Auf Nachfrage betonte Martin Bicheler, dass das Gelände umzäunt und dieser Zaun oben durch Stacheldraht abgeschlossen werde. Eine Videoüberwachung sei nicht vorgesehen und werde von der Versicherung nicht gefordert. Als erfreulich bezeichnete er die Tatsache, dass man sich im Rahmen dieser frühzeitigen Beteiligung mit dem Stromnetzbetreiber bereits auf einen Übergabepunkt habe einigen können und man dazu keine langen Trassen bauen müsse. Sorgen der Bahn, die darauf hinwies, dass Blendungen nicht zulässig seien, habe man ebenfalls ausräumen können. Die Anlage befinde sich südlich der Bahntrasse und sei natürlich nach Süden und nicht zur Bahn hin ausgerichtet.

Von Axel Kaminski