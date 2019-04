Clanzschwitz

Im Dorfgemeinschaftshaus traf sich der Technische Ausschuss zu seiner letzten Beratung vor der Kommunalwahl am 26. Mai. Bürgermeister David Schmidt (parteilos) nutzte diese Gelegenheit, um den Mitgliedern des Gremiums den neuesten Stand zu den wichtigsten Themen darzulegen.

Offensichtlich über den Kapazitäten, die in der Gemeinde zur Verfügung stehen, wird in den kommenden Monaten und Jahren der Bedarf an Plätzen für die Kinderbetreuung liegen. „Schuld“ daran ist ein Geburtenhoch im vergangenen Jahr. Nachdem bereits an das Kinderhaus in Schönnewitz angebaut und so Platz für die Betreuung einer weiteren Gruppe geschaffen wurde, soll dort noch eine temporäre Einrichtung in Containerbauweise entstehen.

Angebote für Planungen schwer zu bekommen

„Wir hatten bereits Kontakt zu mehreren Planungsbüros“, schilderte David Schmidt die aktuellen Lage. Allerdings sei nicht klar, ob man von allen Büros ein Angebot erhalten werde. Immer öfter würden es die Planer ablehnen, solche Voranschläge kostenlos zu erstellen. Andererseits könne man als Kommune nicht schon tausende Euro ausgeben, bevor man eine Planung auf den Tisch bekomme. Da sich die Planungskosten an einer einheitlichen Honorarordnung orientieren müssten, sei es durchaus eine Alternative, nur noch Büros anzufragen, mit denen man bereits zusammengearbeitet habe.

Für eine Vergabe der Planungsleistungen fehlt der Gemeinde Liebschützberg ohnehin noch ein gültiger Haushalt für 2019, in dem das Geld dafür eingeplant werde. Aufgrund der einzuhaltenden Fristen bei der Auslegung sei dieser Beschluss erst im Mai zu erwarten. Der Bürgermeister kündigte an, dem Gemeinderat vorzuschlagen, ihn zur Vergabe der Planung zu ermächtigen.

Die Kindertagesstätte, die auf dem früheren Appellplatz der Schule entstehen soll, werde über zwei getrennte Gruppenzimmer verfügen. Man werde für sie nach Möglichkeit „mitwachsende Möbel“ anschaffen, die bei späterem geringeren Bedarf in dieser Altersgruppe auch in Gruppen mit älteren Kindern genutzt werden könnten.

Lösung für Anschlüsse muss noch gefunden werden

Zu prüfen sei durch die Planer, ob von den vorhandenen Anschlüssen der Ver- und Entsorgung ein Medienschacht zum Kita-Standort verlegt werde oder diese Verbindungen nur provisorisch hergestellt würden. Für eine Dauerlösung bei den Anschlüssen spräche, dass man bei künftigen Engpässen im Hort oder in der Schule dann wieder auf diesen Standort zurückgreifen könne. Die in vorherigen Beratungen angeregte Nutzung von Gas als Heizmedium anstatt der Standard-Lösung mit Elektroheizungen für die temporäre Einrichtung bewertete der Bürgermeister kritisch. Zwar könne die Heizkostenrechnung durchaus hoch ausfallen, aber der Gasanschluss befinde sich im Hortgebäude. Man müsste für eine Leitung zu den Containern einen Schacht quer über den gesamten Hof graben. Aber auch eine solche Gegenüberstellung der Kosten für Erstellung und Betrieb der Gas- und der Elektroheizung könne Inhalt des Planungsauftrages sein.

Von Axel Kaminski