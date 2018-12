Oschatz

Es ist inzwischen schon zu einem weihnachtlichen Ritual in der Stadt Oschatz geworden, dass die Mitglieder des Lions Clubs in der Vorweihnachtszeit Kinder aus bedürftigen Familien beschenken. Am vergangenen Mittwoch durften sich rund 70 eingeladene Kinder sowie deren Eltern über eine Weihnachtsfeier in der Stadthalle freuen. Neben der gemeinsamen Kaffeetafel präsentierten die Mitglieder des Lions Clubs auch ihre musikalischen Qualitäten. Berthold Zehme, Robert Stadler, Thomas Fischer und Steffen Jentzsch griffen ihre Blasinstrumente und musizierten gemeinsam mit den Kindern. Heiß ersehnt von den Kindern war natürlich die Bescherung. So hatten die Lions-Mitglieder im Vorfeld der Feierstunde Weihnachtswünsche in Erfahrung gebracht und konnten den Kindern entsprechende Gutscheine überreichen, um ihre Wünsche zu erfüllen.

Eine Weihnachtsaktion des Lions Clubs gibt es seit Bestehen der Wohltätigkeitsorganisation 1996. In dieser Form gibt es die Weihnachtsfeier seit dem Jahr 2006. „Das Fest richtete sich vor allem an Kinder aus Familien, die sich gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens befinden“, hieß es bei der ersten Veranstaltung. Die Ausrichtung der Weihnachtsfeier wird durch Spenden und Mitgliedsbeiträge des Clubs finanziert. Die Mitglieder unterstützen auch weitere soziale Projekte in der Region, beispielsweise auch das Kinderheim in Borna.

Von Hagen Rösner