„Lissi und der Mob“ – Ereignisse von Mügeln werden Stoff für Theaterstück

Mügeln.



Damit sich das nie wiederholt, sollen die Ereignisse des Altstadtfestes von 2007 kritisch-künstlerisch aufgearbeitet werden – auf der großen Bühne. In Anlehnung an sein Theaterprojekt „Poesie des Raumes“ am Rosensee in Oschatz und die Passionsspiele in Oberammergau inszeniert Jürgen Hartmann-Bastl vom Theatre de Luna das Leid von Mügeln vor zehn Jahren analog zum Leiden Jesu vor über 2000 Jahren auf seine Weise. Im nächsten Teil seiner „Lissi“-Reihe erleben wir – wie bei den Passionsspielen – Laien in den tragenden Rollen – als Festbesucher, Inder, Polizisten, Politiker – und Hetzer.

Ganz so viel Aufwand wie in Oberbayern ist in Nordsachsen nicht nötig. Denn während im südlichsten Zipfel Deutschlands bis zu 2000 Menschen mitwirken, bedarf es aus der Collm-Region nur etwa 200 Personen, um das Geschehen realistisch nachzustellen. Und wo sich die Akteure aus Garmisch-Partenkirchen schon ein Jahr im Voraus Bärte und das Haupthaar wachsen lassen, sollten sich die meisten Mitspieler für „Lissi und der Mob“ eine Glatze scheren lassen – denn um der breiten Masse klar zu machen, worum es damals in Mügeln ging, kommt man um dieses Klischee nicht herum.

Normalsterbliche, die hoffen, bei diesem Spektakel ganz nah ran zu kommen, werden enttäuscht: Die erste Reihe ist reserviert für Journalisten aus der Ferne und andere, die meinen, die Geschehnisse besser beurteilen zu können als die Betroffenen vor Ort.

Von Christian Kunze