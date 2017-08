„Lissi und die Zeit“ in neuer Inszenierung am Oschatzer Rosensee

Oschatz. Theater machen ist wie Kochen: Beim Theatre de Luna liegen Zutaten zum Schälen und Schneiden bereit. Damit aus der Roh-Kost ein leckeres Drei-Gänge-Menü wird, bedarf es in der Großküche vieler helfender Hände.

In der Kultur wie in der Kulinarik zählt das Ergebnis – zumindest vordergründig. Für den Kopf des Theatre de Luna, Jürgen Hartmann-Bastl, zählt aber noch mehr. Sowohl in der Küche als auch auf der Bühne nehmen sich die Akteure Zeit, damit alles gelingt. „Gemeinsame Zeit ist ein Geschenk. Wer sagt, er habe keine Zeit, der nennt keine Tatsache, sondern äußert eine Entscheidung“, meint er.

Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf der Bühne

Für alle, die in und um das Projekt „Poesie des Raumes“ dieses Jahr im O-Schatz-Park beteiligt sind, soll diese selbst gewählte Aufgabe ein Geschenk, keine Verpflichtung sein. In der neuen Inszenierung „Lissi und die Zeit“ wird es bekannte Elemente und Neues geben. So stehen, wie in den Jahren zuvor, Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam auf der Bühne. „Wir proben erst getrennt und dann gemeinsam, um alle ihre Stärken und Talente ausloten zu lassen. Jeder bringt, wie beim Kreieren eines Menüs, andere, wichtige Zutaten mit“, bleibt Bastl seinem Bild treu. Am Ende macht die Mischung aller Zutaten das Besondere aus und jede Improvisation des Einzelnen bringt, wie ein Gewürz, ein neues, individuelles Aroma.

„Warm machen müssen wir uns nichts, es ist sonnig genug“, sagt Bastl mit Blick auf das Wetter bei den Proben. Bleibt nur zu hoffen, dass die Witterung bei den Aufführungen durchhält. Denn, es ist schon obligatorisch, dass es bei den Aufführungen des Theatre de Luna unter freiem Himmel mindestens einmal regnet.

Besondere Atmosphäre am Rosensee

Geleitet werden die Darsteller in ihrem Spiel in erster Linie von Emotionen – diese zu bebildern ist das Hauptanliegen von „Poesie des Raumes“. Die besondere Atmosphäre am Rosensee tut ihr Übriges dazu. All diese Zutaten können an den vier Abenden, die das Stück zu erleben ist, variieren – und wie bei einem mehrgängigen Menü ist es durchaus möglich, dass nicht jedem all das schmeckt, was in der Großküche zubereitet wurde.

„Lissi und die Zeit“ am Rosensee im O-Schatz-Park am 11., 12., 18. und 19. August jeweils ab 21 Uhr. Karten in der Oschatz-Information und im „0“ der Lebenshilfe

Von Christian Kunze