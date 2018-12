Collm/Wermsdorf

Das passiert nicht alle Tage: Bundesministerin Julia Klöckner grüßt via Live-Schaltung von Berlin nach Collm. Dort sieht sie Forstexperten und Bürgermeister, die sich über die Vorzüge von Wermsdorf und dem Wald rundherum auslassen, während im Hintergrund Sportler dynamisch Übungen machen – möglichst geräuschlos, damit die Übertragung nicht gestört wird. Alle, die nicht im Bild sind, haben viel Spaß an der Szenerie. Grund für das ungewohnte Bild sind die Deutschen Waldtage, die mit großem Bahnhof im ganzen Land gefeiert werden und für die es von einigen, wenigen Orten Übertragungen zur zentralen Feier nach Berlin gibt.

Wermsdorfer Wald zum Waldgebiet des Jahres gekürt

Wermsdorf war dieses Jahr einer dieser ausgewählten Orte, und das aus gutem Grund, denn der Bund Deutscher Forstleute hatte im März den Wermsdorfer Wald zum Waldgebiet des Jahres gekürt. Damit reiht sich die Region ein in ausgezeichnete Gebiete wie den Usedomer Küstenwald, den Berliner Grunewald oder den Frankenwald. Zugegeben, ich konnte mir zuerst nicht vorstellen, was das bringen sollte. Sicher, der Wermsdorfer Wald ist toll. Aber wenn man wie ich zwischen diesem und der Dahlener Heide aufwächst, ist man mit Wald gesegnet und das viele Grün ringsum eine Selbstverständlichkeit. An schönen Tagen begegnet man durchaus vielen Besuchern im Wald, aber dass nun, wegen der Auszeichnung, tatsächlich Leute aus dem ganzen Bundesgebiet nach Wermsdorf kommen sollten, hörte sich für mich doch sehr optimistisch an. Aber einerlei: Ich freute mich ebenso über die Auszeichnung und war gespannt, was folgen sollte.

Erfolgreiches Waldjahr trotz Sturmschäden

Rückblickend kann ich sagen, das Waldjahr war ein erfolgreiches. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Start allen Plänen zum Trotz ungünstig war: Sturmtief Friederike hatte im Januar 2018 übers Land getobt und Schneisen der Verwüstung in den Wäldern der Region hinterlassen. Dort, wo Wanderungen und Exkursionen stattfinden sollten, waren zunächst keine Wege passierbar und in den verbliebenen Bäumen hingen gefährlich abgebrochene Äste. An die Kür war erst einmal nicht zu denken, stattdessen hatte das Pflichtprogramm für den Forst zugenommen. Schadholz musste zerlegt und beseitigt und Wege passierbar gemacht werden.

Viele Aktionen und Exkursionen

Das ganze Jahr sah man an vielen Stellen, wie groß das Arbeitspensum im Wald ist, doch in einem Kraftakt ist es dem Forstbezirk gelungen, das Waldjahr erlebbar zu machen – auch weil sich die Menschen vor Ort, zum Beispiel der Wermsdorfer Heimat- oder der Turnverein, verantwortlich gefühlt haben und Exkursionen durchführten. Zudem wählten Veranstalter für ihre Treffen das „Waldgebiet des Jahres“ aus. So kamen der Deutsche Brackenclub oder das Forstpolitische Forum des Freistaates nach Wermsdorf. Pflanzaktionen, Spaziergänge, geschichtliche Führungen... es gab Einiges zu erleben im Waldaktionsjahr, und so manches wird künftig seine Fortsetzung finden. Das ist ein Langzeiteffekt, genauso wie die Tatsache, dass viele Menschen, die wegen des „Waldgebiet des Jahres“ überhaupt zum ersten Mal in die Region gekommen sind, Wermsdorf auch in Zukunft erneut ansteuern möchten. Übrigens: Der Titel für 2019 wurde den urbanen Wäldern an Rhein und Ruhr verliehen, nur falls jemand mal hinfahren möchte. Mit der Erfahrungen aus Wermsdorf schätze ich, dass sich ein Besuch lohnen könnte.

Von Jana Brechlin