Lokalzeitungen zeichnen in Bad Düben drei Unternehmen aus Nordsachsen aus

Bad Düben/Oschatz/Torgau. Auf dem Empfang der Wirtschaft des Landkreises Nordsachsen haben die drei lokalen Tageszeitungen am Donnerstagabend die Wirtschaftspreise verliehen. Sie gehen an Unternehmen in Bad Düben, Schirmenitz bei Oschatz und Graditz bei Torgau.

Das sind die Preisträger

Die Leipziger Volkszeitung Delitzsch-Eilenburg ehrte am Donnerstag auf der Veranstaltung im Heide Spa in Bad Düben das in der Kleinstadt ansässige Unternehmen Profiroll Technologies GmbH. Es produziert Kaltwalzmaschinen und hat sich als Lieferant komplexer Technologien etabliert. Darüber hinaus fertigt und liefert das Unternehmen Umformwerkzeuge zum Kaltwalzen weltweit. Außerdem bildet der Betrieb 50 Lehrlinge aus und kooperiert mit Schulen in der Region. Insgesamt werden rund 570 Frauen und Männer beschäftigt. Damit ist Profiroll einer der größten Arbeitgeber in Bad Düben.

Den Preis der Oschatzer Allgemeinen Zeitung (OAZ) geht an die Cavertitzer Elektromontage GmbH mit Sitz in Schirmenitz. Das Unternehmen hat sich auf die Installation vom Komplettelektroanlagen für den Industrie- und Gewerbebau spezialisiert, beschäftigt 66 Mitarbeiter. Mit den zwei Tochterunternehmen sind es knapp 100 Mitarbeiter. Auftraggeber sind unter anderem die Dehner Gartenmärkte und die Kaffeerösterei des Discounters Aldi.

Die Torgauer Zeitung (TZ) ehrte das Unternehmen Gramon Fassadenbau aus dem Torgauer Ortsteil Graditz. Seit 1999 am Markt hat sich das Familienunternehmen auf die Planung und Montage von hochwertigen Fassadensystemen spezialisiert. Eines der Vorzeigeprojekte ist die Vorhangfassade der Paulina-Kirche am Leipziger Augustusplatz. Auch in Berlin und Dresden haben die Fassaden-Profis aus dem Pferdedorf ihre Spuren hinterlassen.

Empfang der Wirtschaft zum elften Mal

Der Empfang der Wirtschaft des Landkreises Nordsachsen fand zum elften Mal statt. Zum inzwischen siebten Mal wurden dabei die Wirtschaftspreise verliehen. Geehrt werden alle zwei Jahre Unternehmer, die durch Innovation ihre Firmen zukunftsfähig gestalten und damit ihren Mitarbeitern die Arbeitsplätze sichern. Zudem engagieren sie sich oft in allen gesellschaftlichen Bereichen. An der von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen organisierten Veranstaltung in Bad Düben nahmen Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung teil.

Von Nico Fliegner