Oschatz

In einer Woche geht’s zum sechsten Mal rund in Lonnewitz: Zum Kinder-BMX-Rennen auf der Stecke an der B 6 erwartet der Verein „Lonnewitz wächst“ schnelle Fahrer und begeisterte Zuschauer. „An den regulären Rennläufen können Jungen und Mädchen teilnehmen, die ab dem Jahr 2004 geboren sind. Für die Minis gibt es ein extra Laufradrennen“, informiert Ellen Kromer vom Verein.

Medaillen für alle Starter

Beginn der Veranstaltung ist 12.30 Uhr mit Anmeldung der bereits vorangemeldeten Fahrer. Ab 13.30 Uhr kann trainiert werden, die Wettkämpfe beginnen 14.30 Uhr. Für alle Teilnehmer gibt es limitierte Medaillen, die Besten bekommen Sachpreise. Die Teilnahme ist kostenfrei. „Das Betreten der Strecke erfolgt auf eigene Gefahr. Für alle Starter besteht eine Helmpflicht – und für Fahrradmuffel gibt es eine Hopseburg“, teilt Ellen Kromer weiter mit. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Teilnehmerzahl ist begrenzt

Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Starter begrenzt. Wer noch mitfahren möchte, sollte sich umgehend anmelden, um teilnehmen zu können. Anmeldung im Geschäft Schatzki Radsport&Technik, Strehlaer Straße 13 in Oschatz, Telefon: 03435 666362

Von Christian Kunze