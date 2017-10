Lonnewitzer Eltern fordern mehr Sicherheit auf dem Schulweg

Lonnewitz. Morgens 7 Uhr an der Ernst-Schneller-Straße in Lonnewitz: Es ist dunkel, nass und kalt – Zustände, die in den kommenden Wochen nicht besser werden. Hinzu kommt eine Gefahr für Fußgänger – allen voran Kinder – ,die auf dem Weg zum Schulbus die Staatsstraße 31 überqueren. Auf dem Autobahnzubringer sind zeitgleich zahlreiche Brummis und Autos unterwegs. Die Kreuzung mit der Ernst-Thälmann-Straße und der Zufahrt zur Lebenshilfe-Werkstatt ist schlecht einsehbar, die Kraftfahrer aus Richtung B 6 und vom Kreisverkehr auf der anderen Seite halten sich zwar meist an die vorgegebenen 50 Stundenkilometer – ermittelt durch die Technik und Mitarbeiter der Verkehrswacht in Oschatz.

Eltern fordern Geschwindigkeitsreduzierung

Eltern wie David Schatzki und Ellen Kromer genügt das jedoch nicht. Sie fordern eine Herabsetzung auf Tempo 30 – und sei es auch nur während der Zeit, in der die meisten Kinder hier unterwegs sind. Eine Verringerung der Geschwindigkeit könnte den Weg sicherer machen, sagt Henry Schomaker von der Verkehrswacht. „Der Hinweis auf Kinder, der auf beiden Fahrbahnseiten schon vorhanden ist, appelliert an Kraftfahrer, sich auf mögliches Fehlverhalten unerfahrener oder schwächerer Verkehrsteilnehmer einzustellen. Das wissen nur leider die wenigsten“, bedauert er.

Von Christian Kunze