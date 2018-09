Lonnewitz

Erfolg für die Lonnewitzer: Nach langwierigen Bemühungen um einen sichereren Schulweg für ihre Kinder wurden jetzt Tatsachen geschaffen. Nach einer Begehung mit mehreren Verantwortlichen wurde die innerorts übliche Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde auf 30 Stundenkilometer gesenkt. Dies war eine Forderung mehrerer Eltern, der sie im Oktober vergangenen Jahres Nachdruck verliehen hatten.

Stark befahrene Straße

Künftig heißt es für alle Kraftfahrer der Region und von außerhalb: Langsamer fahren auf der Ernst-Schneller-Straße. Die Staatsstraße 31 ist Autobahnzubringer und wird unter anderem von Lkw-Fahrern genutzt, die aus oder nach Riesa unterwegs sind. Aber auch der herkömmliche Berufsverkehr stellt eine Gefahr dar – vor allem für Kinder, die morgens die Bushaltestelle unweit der Kreuzung mit der Ernst-Thälmann-Straße nutzen.

Neuer Spiegel erhöht Sicherheit

Erneuert und neu ausgerichtet wurde auch der Spiegel an der Kreuzung, der aus der Ortsmitte kommende Autofahrer den herannahenden Querverkehr aus Richtung Kreisverkehr besser erkennen lässt. Der alte Spiegel war nach dem Umbau der Kreuzung nicht auf die neuen Sichtverhältnisse angepasst worden. Nun müssen sich nur noch die Kraftfahrer an das Tempolimit halten und die Sicherheit der Lonnewitzer Schulkinder ist in Zukunft gewährleistet.

Von Christian Kunze