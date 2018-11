Dahlen

Postkarten gibt es schon, einen Schlosswein auch, seit kurzem sogar einen Kalender und nun ist die Riege der Souvenirs um das Dahlener Schloss erneut gewachsen: Hobbyköche können jetzt echten Dahlener Schlosslorbeer kaufen. Die würzigen Blätter stammen von zwei über 30 Jahre alten Bäumchen, die seit diesem Jahr vor dem Eingang des Hauses stehen – nach historischem Vorbild, denn auf alten Fotos sind öfter zwei solcher Pflanzen links und rechts des Hauptportals zu sehen.

Ansicht vom Eingangsportal des Schlosses Dahlen mit Lorbeerbäumchen. Quelle: Staatsarchiv Dresden

„Früher standen hier immer Lorbeerbäume in Kübeln“, bestätigt Karl Berger, Vorsitzender des Dahlener Schloss- und Parkvereines. Damit hatte er bei Martin Arnold einen Nerv getroffen. Der 34-Jährige ist in der Heidestadt aufgewachsen und lebt mittlerweile in Köln. Bei seinen Besuchen in der alten Heimat führt sein Weg immer zum Schloss. „Mein Kindergarten war früher schräg gegenüber. Damals hatte das Gebäude für mich keine Bedeutung, das war einfach irgendeine Ruine“, blick er zurück. Später, als er als Schüler beim Zeitungsaustragen daran vorbeigelaufen sei, wusste er bereits, dass ein Brand in den 1970er Jahren das einstige Schloss zerstört hatte, viel mehr aber auch nicht. „Das hatte immer etwas Geheimnisvolles, da das Gelände so stark verwildert war.“ Als der Schlossverein seine Arbeit aufnahm, verfolgte Arnold das aufmerksam und wurde 2013 selbst Mitglied, auch wenn er einräumt: „Durch die Entfernung war es mir nie möglich, dem Verein aktiv und vor Ort zu helfen.“ So habe sich sein Engagement auf das Bewerben der Veranstaltungen und auf Bildersuche in Archiven und im Internet beschränkt.

Altes Foto aus dem Staatsarchiv mit Lorbeer

Dabei fand der Wahl-Kölner auch ein Foto aus dem Staatsarchiv Dresden, auf dem der Eingang mit Lorbeerbäumchen zu sehen ist. „Als Karl Berger davon erzählte, hatte ich sofort dieses Bild im Kopf“, blickt er zurück. Auf der Suche nach zwei passenden Exemplaren wurde der 34-Jährige schließlich bei Ebay-Kleinanzeigen fündig. „Ein Ehepaar in Ahlen hatte die Bäume über 30 Jahre gepflegt und suchte nun einen Käufer dafür. Dass die Pflanzen in ein Schloss kommen und dort für die Öffentlichkeit zugänglich sind, hat sie überzeugt, mit den Lorbeer zu einem sehr günstigen Preis zu überlassen“, freut sich Martin Arnold.

Hochwertige Eichenholzkübel

Fehlte nur noch das passende Gefäß. „Für die Holzkübel habe ich die Böttcherei Götze aus Dresden ausfindig gemacht, deren Eichenholzkübel schon in vielen Schlossgärtnereien zum Einsatz kommen. Nach langer Recherche musste ich feststellen, dass diese die qualitativ hochwertigsten und schönsten Eichenholzkübel auf dem Markt sind. Also ein Muss für das Schloss Dahlen.“ Und mit 660 Euro auch nicht ganz billig, weshalb Martin Arnold, unterstützt von seinen Schwestern Sandra und Ramona einen Spendenaufruf startete. Außerdem warb seinen Mutter in der Dahlener Nachbarschaft und bei Bekannten um Unterstützung. Frühere und heutige Einwohner und sogar Spender aus den USA unterstützten das Vorhaben, so dass letztlich fast 1500 Euro gesammelt wurden. Was übrig blieb, erhielt der Schlossverein für die Sanierung des Nebengebäudes.

Das Dahlener Schloss ist mittlerweile Veranstaltungsort für die Region. Quelle: Hagen Rösner

Unterstützung erhielt der umtriebige Schlossfreund auch von einem Kurierdienst, der die Bäume von Köln nach Dahlen transportierte. „Mit meinem Golf hätte ich die nicht wegbekommen“, meint er lachend. Auf dem Grundstück seiner Mutter in Dahlen sei der Lorbeer dann umgetopft und schließlich vor das Schloss gekarrt worden.

Gewürzverkauf für Schlossverein

Dort wurde dann noch die Idee für das besondere Gewürz geboren. „Die Bäumchen müssen jedes Jahr zurückgeschnitten werden, um in Form zu bleiben. Und da es sich um echten Lorbeer handelt, kann man die Blätter tatsächlich verwenden“, erzählt er. Für zwei Euro würden die Tüten mit den Blättern verkauft, der Erlös kommt wiederum dem Schlossverein zugute. „Das ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber schließlich für einen guten Zweck, und die erste Charge war gleich ausverkauft“, so Martin Arnold.

„Das ist eine tolle Initiative, die das Schloss weiter aufwertet“, freut sich Karl Berger. „Es ist klasse, dass sich auch Mitglieder und Freunde, die nicht vor Ort sind, auf diese Weise einbringen und unserem Verein helfen“, fügte er hinzu. Er wolle damit jene moralisch unterstützen, die in Dahlen immer ansprechbar und zur Stelle seien, wenn im Schloss etwas getan werden muss, so Martin Arnold. „Ich bin vor allem den Spendern dankbar, die das erst ermöglicht haben. Wir haben so eine interessante und prächtige Schlossanlage in Dahlen – das müssen wir noch viel mehr bekannt machen“, findet er.

Von Jana Brechlin