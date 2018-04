Los geht’s in Oschatz: 800 junge Nordsachsen nehmen an der Jugendweihe teil

Nordsachsen. Der Countdown für die Feiern des Sächsischen Verbands für Jugendarbeit und Jugendweihe läuft. In wenigen Tagen stehen die ersten Events bevor. In diesen Jahr feiern 800 Jugendliche in der Region Nordsachsen ihre Jugendweihe mit diesem Verband.

Doreen Onischuk (48) ist die Regionalkoordinatorin für Nordsachsen beim Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe. Quelle: privat

Die Vorbereitung auf diesen wichtigen Tag erfolgte in zahlreichen Kursen zu verschiedenen Themen, darunter Berufsorientierung, Demokratie und Extremismusprävention. „Klassiker und stets sehr gut besucht sind die Knigge-Kurse, aber auch Freizeitangebote wie Selbstverteidigung, Cocktailmixkurs – natürlich alkoholfrei – und die Jugend-Disko sind beliebt“, erklärt Doreén Onischuk, Regionalkoordinatorin für Nordsachsen. „In unserem Verband laufen die letzten Feiervorbereitungen auf Hochtouren, so auch der Verkauf der Gästekarten. Spätentschlossene Familien, die noch eine Teilnahme an der Jugendweihe 2018 wünschen, sollten sich umgehend im Regionalbüro melden.“

Termine der Feierstunden: 14. April , 10 Uhr, Oschatz, Thomas-Müntzer-Haus; 28. April , 12 und 14 Uhr, Schildau, Volkshaus; 5. Mai , 12 Uhr, Delitzsch, Bürgerhaus; 26. Mai , 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, Eilenburg, Bürgerhaus; 2. Juni , 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, Eilenburg, Bürgerhaus; 9. Juni , 12 und 14 Uhr, Schkeuditz, MMC/Globana, 9. Juni , 10 und 12 und 14 Uhr, Torgau, Schloss Hartenfels; 16. Juni , 10 Uhr, Bad Düben, Heide Spa; 16. Juni , 14 Uhr, Beilrode, Ostelbienhalle; 23. Juni , 12 Uhr, Hoburg, Hoburger Schweiz; 23.Juni , 12 Uhr, 14 Uhr Uhr, Torgau, Schloss Hartenfels.

Von Heike Liesaus