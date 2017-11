Luappaer Speicher bietet Gefiedertes in über 300 Volieren und Käfigen

Luppa . Mit Dankesworten begann am Sonnabend, kurz nach 9 Uhr die Rassegeflügelausstellung im Speicher neben dem Fußballplatz. Im vergangenen Jahr musste sie wegen der Stallpflicht aufgrund der so genannten Vogelgrippe ausfallen.

Der Vereinsvorsitzende Steffen Uhde lobte die Mitglieder für ihr tatkräftiges Mitwirken beim Vorbereiten der Schau. Das gelte sowohl für den Sonnabend zuvor, als die Halle schon bis zum Mittag eingeräumt war, als auch für den Eröffnungstag, an dem nicht noch gefegt wurde, als die ersten Besucher kamen. „Bevor wir die Ausstellung eröffnen, erhalten alle Tiere frisches Wasser und frische Einstreu, damit sie sich hier so wohl wie möglich fühlen und möglichst wenig Stress haben“, erläuterte Steffen Uhde. Ganz ließe sich der Stress jedoch nicht vermeiden, denn die meisten Tiere seien nicht gewohnt, Kontakt zu so vielen Menschen zu haben. Zu den ersten Besuchern gehörte Bürgermeister Matthias Müller, der sich bei den Zuchtfreunden für ihren Beitrag zum kulturellen Leben in der Gemeinde bedankte und den Worten am Tresen Taten folgen ließ.

43 Aussteller zeigen ihre Zuchterfolge

In diesem Jahr hatten 43 Aussteller – davon rund ein Dutzend aus dem Luppaer Verein – die Ergebnisse ihrer Zucht den Preisrichtern und dem Publikum vorgestellt. Als diese am Freitag die Tiere unter die Lupe nahmen, vergaben sie zehn Mal die Bestwertung, das Prädikat „vorzüglich“. Von den Luppaer Züchtern konnten Gerd Hendriok für seine New Hampshirew, goldbraun, Robert Hendriok für eine seiner 14 Strasser, blau ohne Binden, Claudia und Volkmar Schreiber für eine Modena Schietti, blau-bronzegehämmert sowie Hans-Peter Schumann für einen Kupfergimpel diese Wertung erzielen. Vorzügliche Zuchtergebnisse wiesen außerdem Karl-Heinz Börtitz aus Wellerswalde, Lothar Frost und Kurt Schneidewind aus Dahlen, Lothar Wohllebe aus Wermsdorf sowie Dr. Arwed Wolf aus Döbeln vor, dem dieser Erfolg gleich für zwei Tiere aus seiner Zwerghuhn-Zucht beschieden war.

Zehn Mal „Hervorragend“ vergeben

Neben Punkten, Prädikaten, Pokalen und Preisen ging es bei der 48. Luppaer Rassegeflügelausstellung auch wieder um die Vereinsmeistertitel. Neben Gerd Hendriok und Robert Hendriok, die sich mit ihren Tieren in den Kategorien Hühner beziehungsweise Tauben durchsetzen konnten, errangen Reinhardt Schmidt (Zwerghühner) und Volkmar Beier (Groß- und Wassergeflügel) diesen Titel jeweils mit „hervorragend“ bewerteten Tieren. Mit seinen Zwerg-Dresdnern wurde Hendrik Uhde Luppaer Jugend-Vereinsmeisters. Insgesamt vergaben die Wertungsrichter zehn Mal das Prädikat „hervorragend“.

Etwas mehr Platz als alle anderen Tiere, dafür aber keine Karte mit Bewertung am Gatter, hatte die „Liesel“. Das Schild bei am Gehege der Gans wies darauf hin, dass die Besucher für einen Euro einen Tipp zu ihrem Gewicht abgeben konnten. Liesel konnte dies in aller Ruhe über sich ergehen lassen, da als Preis für das genaueste Schätzergebnis ein Gänsebraten ausgelobt war. Dieser war jedoch schon tiefgefroren und ging an Andreas Beier aus Luppa. Dass er 4,85 Kilogramm getippt hatte erwies sich als Glück, sonst hätte der Preis unter mehreren Besuchern, die auf 4,8 oder 4,9 Kilogramm gesetzt hatten, ausgelost werden müssen.

300 Besucher bei der Tombola dabei

Gut gekühlt war ebenfalls der Hauptpreis der Tombola. Mit etwas Glück konnte man zum Lospreis von 40 Cent nicht nur Spielzeug, Saft oder Sekt, sondern sogar ein Spanferkel gewinnen. Insgesamt hatten die Organisatoren rund 500 Preise eingeworben. Tatsächlich konnten alle Lose und Gewinne an den Mann gebracht werden. Viele der knapp 300 Besucher der Veranstaltung wagten den Gang zum Lostopf.

Von Axel Kaminski