Luppa. Kurz in die Knie gehen, Kind hoch heben und zum Trösten in die Arme nehmen. Bei Rita Schulze geht das intuitiv. Schon seit 46 Jahren. Damals hat die 63-Jährige ihre Ausbildung zur Krippenerzieherin begonnen, jetzt wurde sie in der Kindertagesstätte „Storchennest“ in Luppa in den Ruhestand verabschiedet. Unzählige Mädchen und Jungen im Kleinkindalter hat Rita Schulze seitdem betreut – mittlerweile häufig schon in der zweiten Generation. Jetzt will sich die Neu-Rentnerin vor allem um die eigenen Enkel kümmern.

„Sie ist eine geschätzte Kollegin und hat ein Händchen für die ganz Kleinen“, lobt Dietrun Marx, Leiterin der Luppaer Kita. Rita Schulze habe es immer wieder geschafft, den Jüngsten die Eingewöhnung in der Einrichtung zu erleichtern und dabei stets den Kontakt zu den Eltern gepflegt.

Ihre Ausbildung absolvierte die Erzieherin ab 1970 zweigleisig: Eine Woche lang war Schule in Wermsdorf, eine Woche wurden in der Glasseiden-Krippe in Oschatz praktische Erfahrungen gesammelt. „Das ging immer im Wechsel und war deshalb spannend“, erinnert sich sich Rita Schulze und sagt rückblickend: „Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Ich denke, unsere Ausbildung war sehr gut.“ Bis zuletzt habe sie die Arbeit gerne gemacht, auch wenn manchmal der Rücken zwickte, versichert sie. Schön sei vor allem, dass die Einrichtung ganz selbstverständlich zum Dorf gehöre. „Wenn wir mit den Kleinen durch Luppa spaziert sind, haben sich die Leute immer gefreut.“ In Zukunft wolle sie sich vor allem um ihren Mann, um Haus und Garten – nur einen Steinwurf weit entfernt von der bisherigen Arbeitsstelle – kümmern und auf Reisen gehen: „Wir wollen etwas von der Welt sehen.“

An Stelle von Rita Schulze gehört jetzt Carolin Schroedter zum Erzieherteam in der Kindertagesstätte. Obwohl das Haus zu den kleineren in der Kommune gehört, halte man an der Einrichtung fest, sagte Bürgermeister Matthias Müller (CDU): „Die Anmeldezahlen haben sich stabilisiert, und darüber sind wir sehr froh.“ Er wünschte Rita Schulze zum Abschied, dass sie ihren nächsten Lebensabschnitt gesund und in vollen Zügen genießen könne. „Wenn ich mir so anschaue, wie viele Generationen junger Einwohner sie betreuen, denke ich manchmal, dass die Arbeit unserer Erzieherinnen wichtiger ist als die eines Bürgermeisters“, fügte er schmunzelnd hinzu.

Von Jana Brechlin