Luppa

Petra Franke kann sich ganz klein machen. Die groß gewachsene Luppaerin muss das auch, schließlich hat sie ihr ganzes Berufsleben mit Krippenkindern gearbeitet. In die Knie gehen oder sich auf Mini-Stühle hocken, gehört dabei dazu. Jedenfalls bisher, denn jetzt wurde die 63-Jährige von Kindern, Kollegen, Eltern und Gemeinde in den Ruhestand verabschiedet.

Sichtlich gerührt nahm Petra Franke dabei die unzähligen Blumen, Lieder und guten Wünsche entgegen. „Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie es ist, nicht mehr zu arbeiten“, gestand sie an ihrem letzten Tag in der Kindertagesstätte „Storchennest“. Auf alle Fälle bleibe künftig mehr Zeit für die eigenen Enkel und zum Reisen.

Dank von der Chefin und vom Bürgermeister

1972 begann die Luppaerin ihre Ausbildung zur Krippenerzieherin und seit 1975 arbeitete sie in diesem Beruf – und das die ganze Zeit im Ort, zuerst in der Einrichtung im Eiskellerweg, seit der Wende in der Tagesstätte in der Dorfmitte, mit dem Kindergarten unter einem Dach. Leiterin Dietrun Marx schätzte die Arbeit der scheidenden Kollegin: „ Petra Franke hat eine sehr gute pädagogische Arbeit geleistet und die Kleinen wunderbar auf den Kindergarten vorbereitet.“ Auch Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) bedankte sich bei der scheidenden Mitarbeiterin. „Wir sind immer sehr dankbar, wenn die Betreuung unserer Kinder zuverlässig und liebevoll abgesichert ist“, sagte er.

Petra Franke selbst hat im Laufe ihres Berufslebens mehrere Generationen von Kindern ein Stück begleitet. „Mit den Jüngsten zu arbeiten, ist eine dankbare Aufgabe. So viel wie in den ersten drei Lebensjahren lernen die Kleinen nie wieder, das ist richtig spannend und sehr schön“, beschrieb sie.

Von Jana Brechlin