Wermsdorf

Lutz Frenzel und Reiner Kutzsche bleiben an der Spitze der Wermsdorfer Feuerwehren. Der Gemeinderat hat beide zur Sitzung am Donnerstag offiziell als Gemeindewehrleiter bestellt. Vorangegangen war die Wahl Anfang September. Dabei wurde Lutz Frenzel als Gemeindewehrleiter und Reiner Kutzsche als sein Stellvertreter für weitere fünf Jahre im Amt bestätigt.

Frenzel steht seit 2008 an der Spitze der Freiwilligen in der Kommune und war zuvor, von 2003 bis 2008 als stellvertretender Gemeindewehrleiter im Amt. Kutzsche ist seit 2013 als Stellvertreter aktiv. Beide sind ein eingespieltes und erfahrenes Team, betonte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Er lobte die gute Zusammenarbeit und betonte, er sei froh über das Engagement der Kameraden. Außerdem unterstrich Müller, dass alle Freiwilligen mit großem Einsatz bei der Sache seien. „Die Feuerwehren der Gemeinde halten gut zusammen“, sagte er.

Nach dem einstimmigen Votum der Gemeinderäte, beide Kameraden in ihr Amt zu bestellen, überreichten Matthias Müller und Hauptamtsleiterin Katja Hannß, der das Feuerwehrwesen in der Kommune unterstellt ist, Lutz Frenzel und Reiner Kutzsche die Ernennungsurkunden. 2023 müssen die Feuerwehrleute laut Satzung dann erneut per Abstimmung über die Gemeindewehrleitung entscheiden.

Von Jana Brechlin