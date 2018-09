Oschatz

Die Mitglieder der Oschatzer Werbegemeinschaft sind mit der Resonanz auf die vergangene Modenacht und mit ihrer Durchführung zufrieden. Am Dienstagabend hatte sich rund 30 Mitglieder der Händlervereinigung getroffen, um Bilanz zu ziehen und auch über mögliche Schwachpunkte der Veranstaltung zu diskutieren. „Es hat fast nur positives Feedback gegeben“, fasst der Vorsitzende der Oschatzer Werbegemeinschaft Thomas Schupke zusammen. Am meisten Zustimmung habe es für die Entscheidung gegeben, wieder den Neumarkt intensiver in den Veranstaltungsablauf einzubeziehen. Auch die Vielzahl der Aktionen rund um die Modenacht sei ein Bonus gewesen.

Finaler Ablaufplan kam zu spät

„Einer der wenigen Kritikpunkte war, dass wir im Vorfeld einen detaillierten Veranstaltungsablaufplan hätten veröffentlichen sollen“, so Thomas Schupke. Er ergänzt: „Für die Erstellung einen Planes sind wir natürlich auf die Rückmeldung der einzelnen Akteure angewiesen.

Modenacht Oschatz 2018 Quelle: Christian Kunze

Letztlich hatten wir dann erst am Freitagabend den finalen Plan. Das ist dann definitiv zu spät, um damit noch in die Werbung zu gehen.“ Die Zahl der Besucher habe den Erwartungen der Modenachtmacher entsprochen.

Keine Kollision mit dem Tag der Sachsen

„Es ist uns auch nicht aufgefallen, dass der parallel in Torgau ausgerichtete Tag der Sachsen sich nachteilig ausgewirkt hätte“, sagt der Chef der Werbegemeinschaft. Im kommenden Jahr wird der Tag der Sachsen dann in Riesa ausgerichtet. „Da gibt es keine Überschneidungen, weil wir darauf geachtet haben, dass die beiden Veranstaltungen nicht auf einen Termin fallen“, so Schupke. Die Modenacht 2019 sei bereits fest im Veranstaltungsplan gebucht – und auch da will man wieder an der Neumarktvariante festhalten.

Von Hagen Rösner