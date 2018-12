Mahlis

Zwei große Geheimnisse gibt es in Mahlis – der Titel des neuen Weihnachtsmärchens der Theaterwelt und der Preisträger des Laubentalers. Beide wurden jetzt in der Kirche gelüftet. Insgesamt sechs Mal hob sich der Vorhang. Auf der Bühne ließen die rund 30 Akteure zwei Welten aufeinander prallen – unsere, bekannte und die bunte, überbordende Welt des Schlaraffenlandes. Letztere wurde im Gotteshaus mit jeder Menge Lichttechnik in Szene gesetzt. Kulissen, Kostüme, Kameratechnik, Requisiten und Lokalkolorit – all das versuchen die Macher immer aufs Neue zu steigern. Und es ist ihnen gelungen. Die Kirche ist derart zugebaut mit Gerüsten, Leitern und Bühnenbild, dass man den Altar bestenfalls erahnen kann.

Imagefilm für Feuerwehr

Egal ob die Äpfel des Markthändlers, die von der Firma Sachsenobst geerntet worden sind, die mehrstöckige Torte im Schlaraffenland oder die zahlreichen Filmsequenzen, die, aufwendig mit Musik unterlegt, das Treiben der Darsteller im Kirchenraum ergänzen – all das macht den unverwechselbaren Charme und Flair des Stückes aus. Inzwischen gehören auch Tanzeinlagen der jungen Darsteller zum Repertoire, und erstmals sorgt eine eigene Visagistin für die Maske.

Das Mahliser Weihnachtsmärchen entführte dieses Jahr in das Schlaraffenland.

Und die ist im Falle der Figur des „Sehenden Blinden“ so gut, dass sich jüngere Kinder ein wenig fürchten. Inspiration suchen sich die Akteure in den Originaltexten und bei diversen Verfilmungen der Vorlage.Auch bei den Werbeeinspielern haben die Mahliser noch eine Schippe drauf gelegt. Herzstück ist ein mehrminütiger Imagefilm für die Freiwillige Feuerwehr – der mit einem Augenzwinkern gedrehte Beitrag könnte mit seiner Botschaft („Wir suchen neue Helden – wir brauchen Dich!“) auch für jede andere Wehr gelten. Die Idee allerdings, den Rettern Milch als wichtigsten Kraftspender zu trinken zu geben – das ist typisch Mahlis!

Laubentaler für Roland Beier

Der diesjährige Laubentaler, eine Auszeichnung des Heimatvereins für besonders engagierte Einwohner, geht an den Vorsitzenden des Vereins. Roland Beier wusste bis zum Schluss nicht Bescheid. Dass die Wahl auf ihn fällt, hätte er nicht erwartet. „Mir fielen da auf Anhieb so viele ein, die ihn sich eher verdient hätten“, gab er sich bescheiden. Der zweifache Vater zog erst kurz nach der Jahrtausendwende nach Mahlis, hatte den Vorsitz kurz darauf für ein paar Jahr inne und übernahm ihn vor zwei Jahren wieder.

Theaterwelt Mahlis 2018 Im Schlaraffenland Quelle: Christian Kunze

Seinen Einsatz für den Ort, den Verein und die Menschen, die hier leben, knüpft Beier an die Gewissheit, dass alle mit Freude und Herzblut bei der Sache sind. „Egal ob beim Märchen oder den anderen Aktivitäten: Jeder weiß hier, was sein Part ist. Darauf ist Verlass. Die Arbeit wird von vielen geschultert. Deswegen kann ich die Auszeichnung auch nur stellvertretend für alle annehmen, die mitmachen – egal ob seit ein paar Wochen oder vielen Jahren.“

Von Christian Kunze