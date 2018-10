Oschatz

Es war einmal, vor 140 Jahren, da wurde an der Döllnitz eine Bibliothek gegründet. Dieses Jubiläum feiert die Oschatzer Ausleihe. Nach den Herbstferien wird es märchenhaft. Vom 22. bis 26. Oktober entführen Eleonore Reichel und Diana Mann in die Welt der Gebrüder Grimm und anderer Erzähler.

Ermöglicht wird das Märchenprojekt aus dem Erlös des Oschatzer Ratsherrenwiegens im Dezember 2017. Die Stadträte steigen auf die Waage, das Gewicht wird notiert. Das Durchschnittsgewicht, umgewandelt in Euro, wird jedem Rat vom Sitzungsentgelt abgezogen und jährlich für einen bestimmten Zweck verwendet.

Diana Mann freut sich, dass die Summe in vollem Umfang für die Gestaltung der Märchen-Tage verwendet werden kann. Gut investiert ist es allemal, denn, so die Bibliothekarin, moderne und klassische Märchen sind bei den Nutzern beliebter Lesestoff.

Märchenerzähler zu Gast

Den Auftakt macht am Montag und Dienstag der Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth. Tagsüber trägt er mit seiner markanten Stimme altersgerechte Märchen für Gruppen aller Oschatzer Kindertagesstätten vor. Am Abend des 22. Oktober sind dann mittelalterliche Anekdoten für Erwachsene zu hören. Während Rothenbarth schon einmal in Oschatz war, gibt sich Ingrid Annel am Mittwoch, dem 24. Oktober, das erste Mal die Ehre. In ihrer Rolle als Zofe von Dornröschen gibt sie interessante – für Grundschüler geeignete Einblicke. „Was im Detail geboten wird, verraten wir noch nicht. Lasst euch überraschen“, wirbt Diana Mann.

Knifflig geht es schließlich am Donnerstag, dem 25. Oktober, zu. Dann kann den ganzen Tag über gerätselt werden. Selbstredend stehen Märchen dabei wieder im Mittelpunkt. Dieser Knobeltag ist offen für alle Generationen. Kinder können gern ihre Eltern und Großeltern – nicht selten die ersten Märchenvorleser für junge Zuhörer – mitbringen.

Neue Auflage für Lesenacht

Vorgelesen wird auch zum Abschluss der Märchenwoche jede Menge. Die Lesenacht am Freitag, dem 26. Oktober, richtet sich an Kinder von 6 bis 10 Jahren. Sie findet in der Zeit von 19 bis 21 Uhr statt. Da die Teilnahme auf 20 Kinder begrenzt ist, rät Diana Mann, sich schnellstmöglich anzumelden.

Karten für den Märchenabend mit Andreas vom Rothenbarth kosten 3,50 Euro, der Eintritt zur Lesenacht kostet 3 Euro. Reservierung und Voranmeldungen in der Bibliothek, Telefon: 03435 93 15 16.

Von Christian Kunze